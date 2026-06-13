Videoda: Fas, Diaz'ın golüyle Brezilya'yı mağlup etti

Fas milli takımı, Pazar sabahı Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Brezilya ile oynadığı maçta erken bir üstünlük sağladı.

Atlas Aslanları çok fazla beklemedi ve ilk dakikadan itibaren Brezilya savunmasına baskı uygulayarak, rakibin planlarını altüst edecek erken bir gol atmak istedi.

Fas milli takımı, gol atmak için birçok fırsat yakaladı ancak Brezilya savunmasının direnciyle karşılaştı.

Buna karşılık, Brezilya milli takımı 13. dakikada Vinicius Junior'un mükemmel ortasının ardından golü bulmaya çok yaklaştı, ancak top Igor Thiago'nun önünden geçti ve Samba ekibi için kesin bir gol fırsatı kaçtı.

Fas, Brezilya'nın kaçırdığı bu fırsatın cezasını, 21. dakikada İbrahim Diaz'ın muhteşem pasının ardından İsmail Sebari'nin Atlas Aslanları'nı öne geçiren golüyle ödedi.

Ismail Saibari, PSV Eindhoven'daki olağanüstü performansının ardından 2025-2026 Hollanda Ligi'nin en iyi oyuncusu ödülüne layık görülmüştü.