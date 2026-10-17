Real Betis oyuncusu Facundo Bernal, bugün cumartesi La Cartuja Stadı'nda oynanan ve İspanya Ligi'nin dokuzuncu haftası kapsamında yer alan Barcelona maçının 54. dakikasında kırmızı kart gördü.

Kırmızı kart, Faslı yıldız Abdessamad Ezzalzouli'nin Real Betis adına ikinci golü kaydetmesinin hemen ardından geldi. Yamal, Ezzalzouli'nin golünden önce takım arkadaşı Fermin Lopez lehine faul verilmesi gerektiğini savunarak rakip takımın bazı oyuncularına tepki gösterdi.

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Bernal, Yamal'ın tepkisine ve fiziksel olarak üzerine gelmesine İspanyol oyuncunun yüzüne kafa atarak karşılık verdi. Hakem, ev sahibi takımın itirazları arasında Bernal'a kırmızı kart gösterdi; Yamal ise sarı kart gördü.

Yamal, 10. dakikada konuk ekibi öne geçirmişti. Diego Gomez 27. dakikada eşitliği sağladıktan sonra Barcelona, Rodri (41) ve Gabriel Jesus (51) ile ikinci ve üçüncü golleri kaydetti.

62. dakikada Eric Garcia, Katalan ekibi adına dördüncü golü eklerken, Dani Olmo 81. dakikada beşinci golü attı.



