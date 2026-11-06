Eski bir yönetici, Suudi Arabistan Millî Takımı'na tarihinde ilk kez Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanması için 2046 edisyonunda yardımcı olacak bir plan çizdi.

Suudi Arabistan Millî Takımı, Dünya Kupası'na 7 kez katıldı ve en büyük başarısı, 1994 Dünya Kupası'ndaki ilk katılımında ikinci tura yükselmek oldu; ancak o zamandan beri bunu tekrarlamayı başaramadı.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun eski genel sekreteri Faysal el-Abdulhadi, "Thmanyah" kanallarına yaptığı açıklamalarda, Suudi Arabistan Millî Takımı'nın 1946 Dünya Kupası'nı kazanabilmesi için bazı hususlara ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Şöyle açıkladı: "Öncelikle genel anlamda futbolda var olan tortuların kökünün kazınması gerekiyor; bunların en önemlisi de Suudi futbolunu kimin kontrol ettiğinin belirlenmesidir."

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Şunları ekledi: "Suudi futbolunu kontrol edenler genel kurul üyeleridir ve eğer genel kurul zayıfsa, yönetim kurulu işleri dilediği gibi kontrol edebilir."

Ardından şu düzeltmeyi yaptı: "Aynı şekilde genel kurul güçlüyse, çıktısı da güçlü olur."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Genel kurul; kulüplerden, yerli antrenörlerin temsilcilerinden, hakemlerden ve olimpiyat komitesinden geliyor; ancak sorun, bu üyelerin mümkün olan en iyi şekilde seçilmemiş olmasıdır."

Hatırlatmak gerekirse, Suudi Arabistan Krallığı, 2034 Dünya Kupası finallerine ev sahipliği yapacak ve böylece 2022'de Katar, 2030'da İspanya ve Portekiz ile birlikte Fas'tan sonra bu onura erişen üçüncü Arap ülkesi olacak.