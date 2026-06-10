Videoda... Eski Suudi yıldız: Zidane'yi Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu ödülünden mahrum ettim!

Eski Suudi futbol yıldızı Fuad Anwar, daha önce Fransız futbol efsanesi Zinedine Zidane'ın Dünya Kupası'nda En İyi Oyuncu ödülünü kazanmasını engellediğini doğruladı.

Suudi milli takımı, bir beraberlik ve iki mağlubiyetle üçüncü grubu tek puanla son sırada tamamlayarak 1998 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti. İkinci turda Fransa'ya 4-0 yenildiler.

Ev sahibi takıma karşı ağır bir yenilgiye rağmen, Suudi milli takımı maçın ikinci yarısında Zidane'ın, oyuncusu Fouad Anwar'a yaptığı sert müdahale nedeniyle kırmızı kart görmesine neden oldu.

Anwar, Suudi spor kanallarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Zidane'ın bizim karşımızda oyundan atılmasını istemezdim. Fransa'dan başka bir oyuncunun atılmasını dilerdim, çünkü biz de bir oyuncumuzdan yoksunduk."

Anwar, "Zidane eğlenceli bir oyuncuydu, ama zavallıydı. Benim yüzümden, özellikle de kırmızı kart yüzünden turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü kazanamadı" diye ekledi.

Kırmızı kartın nedeni hakkında ise şunları söyledi: "Suudi Arabistan milli takımının teknik direktörü, orta sahayı geçer geçmez Zidane'ı izlemem için bana talimat verdi ve nereye giderse gitsin ondan sorumlu tuttu. Ben de talimatları harfiyen uyguladım ve bu onu kızdırdı."

Hatırlanacağı üzere, Brezilya finalde Fransa'ya 3-0 yenilmesine rağmen, 1998 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu ödülünü Ronaldo almıştı.