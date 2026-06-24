Videoda... Eski Suudi futbolcu: Fas milli takımı Dünya Kupası'nı kazanabilir

Eski bir Suudi futbolcu, Fas milli takımını överek, takımın Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda finale yükselebileceğini belirtti.

Fas milli takımı, Dünya Kupası'nın ilk iki turunda dikkat çekici bir performans sergiledi. Brezilya ile 1-1 berabere kalan Fas, ardından İskoçya'yı 1-0 mağlup ederek, gol farkıyla "Samba Dansçıları"nın ardından 3. grubu ikinci sırada tamamladı.

Eski Al-Hilal oyuncusu Ahmed Al-Harbi, "MBC 1" kanalındaki "Nadina" programına yaptığı açıklamada, "Haiti maçı, Fas milli takımı için Dünya Kupası'nda 7 puana ulaşmak ve grubu lider bitirmek açısından çok önemli" dedi.

"Atlas Kaplanları", Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda Perşembe günü sabahın erken saatlerinde Haiti milli takımıyla karşılaşacak; aynı saatte Brezilya milli takımı da İskoçya ile karşı karşıya gelecek.

El-Harbi şunları ekledi: "Herkes Fas'tan Katar Dünya Kupası (2022) gibi ya da daha iyi bir performans bekliyor, bu yüzden Haiti ile berabere kalmamalıyız, çünkü bu moralin düşmesine neden olur."

Şöyle devam etti: “Teknik direktör (Muhammed) Wahbi’nin iki yönü göz önünde bulundurduğunu düşünüyorum: oyuncuları dinlendirmek ve genç oyunculara baştan itibaren forma şansı vermek. Bu maç, Fas milli takımının çok ileriye gidebileceğini kanıtlamak için önemli bir maç.”

Son olarak şunları söyledi: “Fas’ın bunu başarabileceğini düşünüyorum. Neden finale kalıp Dünya Kupası’nı kazanmasın ki? Evet, bu zor görünebilir, ama bize umudu veren de tam olarak bu.”

Fas milli takımı, Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda yarı finale yükselerek Arap ve Afrika takımları arasında en büyük başarıya imza atmıştı. Takım, önce Fransa’ya, ardından Hırvatistan’a yenilerek turnuvayı dördüncü sırada tamamlamıştı.