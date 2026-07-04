Videoda... Eski Mısırlı futbolcu Muhammed Hani ile dalga geçiyor: "Dünya Kupası'nın gol kralı olabilir!"

Eski bir Mısırlı futbolcu, 2026 Dünya Kupası’nda Avustralya ile oynanan maçta yaptığı hatanın ardından Al-Ahly ve Mısır Milli Takımı’nın savunma oyuncusu Muhammed Hani ile alay etti.

Mısır Milli Takımı, dün Cuma günü, normal süre ve uzatmaların 1-1 berabere sonuçlanmasının ardından, 32'li turda Avustralya'yı penaltı atışlarında mağlup ederek tarihinde ilk kez Dünya Kupası son 16 turuna yükseldi.

Avustralya’nın tek golü, Muhammed Hani’nin kendi kalesine attığı golle geldi. Bu, Hani’nin bu Dünya Kupası’nda kendi kalesine attığı ikinci gol oldu; ilk golünü ise grup aşamasının ilk turunda Belçika ile 1-1 berabere kaldıkları maçta atmıştı.

Bu durum, maçın ardından “Al-Saudiya” kanalındaki “Dourina Geer” programına konuk olan eski Mısırlı futbol yıldızı Adil Abdulrahman’ın tepkisini çekti.

Abdelrahman bu konuda alaycı bir şekilde şöyle dedi: “Mohamed Hani’nin (Mısır milli takımında) onu gözetleyecek birine ihtiyacı var; şu ana kadar iki gol attığına göre Dünya Kupası’nın gol kralı olabilir.”

Hatırlanacağı üzere, Muhammed Hani, 1966 Dünya Kupası’nda Macaristan ve Portekiz maçlarında aynı şeyi başaran Bulgar Ivan Fustov’un ardından, tek bir Dünya Kupası turnuvasında iki kendi kalesine gol atan ikinci oyuncu oldu.