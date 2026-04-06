Videoda... Eski Barcelona savunmacısı Mbappé'ye meydan okuyor: "Benim tek bir hatam, senin 10 hatana denk"

Fransız futbol camiasında büyük tartışma yaratan bir açıklamada, eski Barcelona savunma oyuncusu Samuel Umtiti, vatandaşı ve Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé'nin son zamanlarda yaptığı açıklamaları şiddetle reddetti.

Mbappé, Ashraf Hakimi ile yaptığı ortak röportajda bu konuyu gündeme getirmiş ve savunma pozisyonunun futboldaki en kolay pozisyonlardan biri olduğunu belirtmişti. Mbappé, takımın forvet, savunma oyuncusu ve hatta kaleci olmadan da kazanabileceğini, ancak "güçlü bir orta saha olmadan takımın hiçbir dengesi olamayacağını" söylemişti.

Mbappé'nin bahsettiği pozisyonların zorluğu konusunda Umtiti, sahadaki defans pozisyonunun bazılarının düşündüğü kadar "kolay" olmadığını vurguladı.

Mallorca karşısında yaptığı feci hatanın ardından Camavinga'yı çift tehlike bekliyor

City, Rodri'nin Real Madrid'e transferini engellemek için yeni bir adım attı





RMC kanalındaki "L’After Foot" programında Umtiti, "Neden böyle söylediğini anlamıyorum, Kylian bunu çok iyi biliyor, sanırım bu konuyu onunla konuşacağım!" dedi.

Umtiti, kararlı bir savunma tonuyla şöyle yanıt verdi: "Forvetler genellikle böyle der, savunmada ise durum tamamen farklıdır. Tek bir hata yaparsanız bunun bedelini hemen ödersiniz, bu yüzden savunma pozisyonu mutlaka daha kolay bir pozisyon değildir."

2018 Dünya Kupası'nı Mbappé ile kazanan eski Barcelona ve Fransa milli takımının savunma oyuncusu şunları ekledi: "Üç savunma oyuncusuyla oynamak size daha fazla güvenlik sağlar, ancak sonuçta bir savunma oyuncusuyorsunuz. Eğer bire bir mücadelede kaybederseniz, forvetin doğrudan kaleye doğru koşabileceğini ve maçın bitebileceğini bilirsiniz."

Umtiti, defans oyuncularının forvetlere kıyasla daha az mesafe koştuğunu kabul etse de, pozisyonun psikolojik ve zihinsel olarak zorlu yönüne vurgu yaptı ve şöyle açıkladı: "Bir defans oyuncusu olarak maçı bitirdiğinizde başınız ağrır, çünkü forvetin on hata yapıp da bunun pek bir etkisi olmaması durumuna kıyasla çok daha fazla konsantre olmanız gerekir."

Umtiti, konuşmasını tüm pozisyonlara saygı gösterilmesi çağrısıyla sonlandırdı ve şöyle dedi: "Bir pozisyonun diğerinden daha kolay olduğunu söylememiz gerektiğini düşünmüyorum, tüm pozisyonlar son derece önemli."