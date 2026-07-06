Videoda... Eski Al-Hilal yıldızı: Fas'ın kazanacağını tahmin ediyorum... Mısır'ın tur atlaması için tek bir şart var

Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımının eski yıldızı Libyalı Tarek Al-Tayeb, Fas'ın Fransa'yı eleyerek Dünya Kupası yarı finaline yükseleceğini öngördü.

Fas, önümüzdeki Perşembe günü 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

ON Sport kanalındaki "Kahire'den" programına konuk olan El-Tayeb, "Fas'ın çeyrek finalde Fransa'yı yeneceğinden umutluyum" dedi.

"Fas'ın oyun stili, açık oyun ve oyuncuların kalitesi açısından Fransa'ya benziyor, ancak Les Bleus yedek kulübesinin gücü açısından üstün" diye ekledi.

"Fas, 2022 Dünya Kupası'nda İspanya ve Portekiz'i elemişti; bu turnuvada da Dünya Kupası'nı kazanmanın en büyük favorisi olan Fransa'yı yenebilir" diye devam etti.

"Sufyan Rahimi’nin Fransa maçında ilk 11’de yer alacağını tahmin ediyorum, çünkü takım arkadaşı Ayoub El Kaabi’den daha hazır durumda" dedi.

Çeyrek finalde Mısır ile Arjantin arasındaki maçla ilgili olarak ise, “Kağıt üzerinde, Arjantin milli takımı tur atlamaya daha yakın” yorumunda bulundu.

Ayrıca, “Ancak maç uzatmalara ve penaltı atışlarına giderse, kalecisi Mustafa Şubayr’ın muhteşem performansı sayesinde Mısır milli takımı turu geçecektir” diye ekledi.