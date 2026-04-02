Videoda... Enzo Fernández, Real Madrid'den yürekten gelen olumlu bir mesaj aldı

Avrupa'nın en önde gelen orta saha oyuncularından biri olan Arjantinli Enzo Fernández'in geleceği hakkında yeni spekülasyonları ateşleyebilecek bir açıklama geldi.

Enzo Fernández, son dönemde yeni bir mücadeleye atılmak istediğini ima ederek spekülasyonları kendisi de körüklemişti. Madrid şehrini "güzel" olarak nitelendiren Fernández, Real Madrid efsanesi Toni Kroos'a hayranlığını dile getirmiş ve onu rol modeli olarak görmüştü.

Arjantinli milli oyuncu ve Real Madrid'in yıldızı Franco Mastantono, milli takım arkadaşı Enzo Fernandez'in önümüzdeki yaz Real Madrid'e katılmasıyla ilgili heyecan verici bir açıklama yaptı.

Mastantono, Enzo Fernandez'in Chelsea'den Real Madrid'e transfer olasılığıyla ilgili bir soruya, basit ve açık bir şekilde "Kesinlikle isterim" diye yanıt verdi.

Bu açıklama, "Mundo Deportivo" gazetesi tarafından yayınlanan bir röportajda geldi. Röportajda Mastantono'ya, Chelsea'nin orta saha oyuncusunun Santiago Bernabéu'ya transfer olacağına dair söylentiler soruldu.

Geçen yaz River Plate'den Real Madrid'e katılan Mastantuno, Kraliyet Takımı'nın gelecek vaat eden genç oyuncularından biri olarak görülüyor. Real Madrid yönetimi transferi tamamlayabilirse, önümüzdeki sezon İspanyol kulübünün orta sahasında vatandaşı Enzo Fernandez ile birlikte forma giyebilir.

24 yaşındaki Enzo Fernández, İngiltere Premier Lig'in en önemli orta saha oyuncularından biri olarak kabul ediliyor ve Chelsea ile 2030 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu da, olası bir transferin 100 milyon avroyu aşması beklenen büyük bir bedel ödenmesini gerektireceği anlamına geliyor.