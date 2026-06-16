Videoda... El-Jaber: Renard, Suudi vizesiyle Tunus'u yönetecek... Abdülgani: En iyi seçenek değil

Eski Suudi futbol yıldızı Hüseyin Abdülghani, görevden alınan teknik direktör Sabri Lmouchi’nin yerine Fransız teknik direktör Hervé Renard’ın 2026 Dünya Kupası’nın geri kalan kısmı için Tunus Milli Takımı’nın teknik direktörlüğüne atanması kararını eleştirdi.

Tunus Futbol Federasyonu, bugün Salı günü, İsveç'e 1-5 yenildikten sonra görevinden alınan Sabri Lemouchi'nin yerine, Renard'ı 2026 Dünya Kupası'ndaki yolculuğunun sonuna kadar "Kartaca Kartalları"nın teknik direktörü olarak atadığını duyurdu.

Hussein Abdulghani, Renard’ın Tunus Milli Takımı için ideal bir seçim olmadığını belirtti ve Dünya Kupası grup aşamasının son iki maçı öncesinde zamanın kısıtlı olması nedeniyle yerli bir teknik direktörün görevlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Abdulghani, "MBC 1" kanalındaki "Nadina" programına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bay Renard'ın Tunus futbolunu ne kadar iyi bildiğini bilmiyorum, ancak özellikle turnuvanın ortasında bir dönemde göreve geldiği için teknik direktörün yerli bir isim olmasını tercih ederdim."

Ayrıca şunları ekledi: “Mantıklı düşünürsek, teknik açıdan değil, psikolojik açıdan daha fazla fayda sağlayacaktır; çünkü bir veya iki günde hiçbir şeyi değiştiremez, ancak bu şok oyuncular üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.”

Suudi futbol efsanesi Sami Al-Jaber ise Renard’ın Dünya Kupası’nda Tunus milli takımının başına geçmesini alaycı bir şekilde yorumlayarak, “Renard, Tunus değil, Suudi milli takımından aldığı vizeyle Amerika’ya gitti” dedi.

El-Caber, Renard’ın 2026 Dünya Kupası’nda Suudi milli takımını yönetmeye çok yakın olduğunu, ancak Dünya Kupası’nın başlamasına iki aydan az bir süre kala görevinden alındığını ve yerine Yunanlı Georgios Donis’in atandığını belirtti.