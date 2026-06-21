Videoda... El-Hamdan: Bir sürü mazeretimiz var... Yeşil Burun Adaları maçı bizim elimizde

Suudi Arabistan Milli Takımı’nın forveti Abdullah El-Hamdan, İspanya’ya karşı aldıkları ağır yenilgiyle ilgili olarak oyuncuların pek çok mazereti olduğunu vurguladı ve bir sonraki maç olan Yeşil Burun Adaları karşılaşmasından bahsetmeyi tercih etti.

Suudi Arabistan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda, bugün Pazar günü ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan maçta İspanya'ya 0-4 yenildi.

Al-Hamdan, Suudi "Al-Riyadiya" gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Öncelikle, hepinizin duygularını paylaşıyoruz ve sizden daha da üzgünüz. Daha iyi bir performans sergilemeyi umuyorduk."

Al-Hamdan sözlerine şöyle devam etti: “Şu an konuşmak için uygun bir zaman değil. Hassas bir dönemden geçiyoruz, işler henüz bitmedi ve önümüzde kritik bir maç var.”

Ardından şöyle devam etti: “Teknik direktörümüzün uzun süredir bizimle olmadığını ve bu taktikle ilk kez oynadığımızı söyleyebilirim. Pek çok mazeret sayabilirim, ancak bunun için uygun bir zaman değil.”

Al-Hamdan, Suudi Milli Takımı Teknik Direktörü Yunanlı Georgios Donis’in İspanya karşısında 5 savunmacı ile sahaya çıkma kararına atıfta bulundu; bu, “Yeşiller”in onun yönetiminde ilk kez sergilediği taktikti.

Ve şöyle devam etti: “4 gün sonra kritik bir maçımız var ve hepimiz tek bir hedef için buraya geldik: bir sonraki tura yükselmek. Son maçın kaderi bizim elimizde; eğer kazanamazsak, bu gerçekten de (son 32 turunda) yer almayı hak etmediğimiz anlamına gelir.”

Suudi Arabistan Milli Takımı, önümüzdeki Cumartesi sabahı grup aşamasının üçüncü ve son turunda Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak. Dünya Kupası'nda 32'li tura yükselebilmek için kazanmaktan başka seçeneği yok.