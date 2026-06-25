Videoda: Ekvador, Almanya'yı mağlup ederek bir sonraki tura yükseldi

Ekvador, bugün Perşembe akşamı ABD’nin New Jersey kentindeki MetLife Stadyumu’nda oynanan 5. Grup’un üçüncü tur maçında Almanya’yı 2-1 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’nın son 32 turuna yükseldi.

Bu galibiyetle Ekvador, 5. Grupta 4 puana ulaşarak üçüncü sıraya yükselirken, Almanya ise 6 puanda kalarak liderliğini korudu. Almanya, aynı saatte Curaçao’yu 2-0 mağlup eden ikinci sıradaki Fildişi Sahili ile yaptığı doğrudan karşılaşmayı 2-1 kazanmış olması sayesinde liderliğini sürdürüyor.

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Üçüncü sırayı alan en iyi takımlar arasında yer alan Ekvador, “Üç Aslanlar”ın liderliğini koruması halinde, 32’li turda 12. grubun lideri İngiltere ile karşılaşmaya bir adım daha yaklaştı.

Leroy Sané, bugünkü maçta "Makinalar"ın golünü atmak için sadece 1 dakika 49 saniyeye ihtiyaç duydu ve bu gol, 1934 Dünya Kupası'nda Ernst Liner'in Avusturya karşısında ilk dakikada attığı golün ardından, Almanya'nın Dünya Kupası tarihindeki en hızlı ikinci golü oldu.

Sané’nin golü, golün hemen öncesinde takım arkadaşı Aleksandar Pavlović’in Ekvadorlu oyuncu Pedro Vitti’ye faul yaptığı şüphesi nedeniyle hakemlik konusunda geniş çaplı bir tartışmaya yol açtı.

Ancak Ekvador, 9. dakikada Nelson Angulo’nun füze gibi şutuyla çabucak skoru eşitledi.

Maçın dönüm noktası

47. dakikada Amerikalı hakem Torri Penso, “Die Maschinen”ın forveti Kai Havertz lehine bir penaltı kararı verdi.

Ancak hakem, video yardım sistemini inceledikten sonra penaltıyı iptal etti; görüntüler, Alman atağının başlangıcında Leroy Sané'nin sahanın ortasında bir Ekvador oyuncusuna faul yaptığını ortaya koydu.

Latin Amerika takımı ikinci yarıda daha cesur bir hücum futbolu sergiledi ve tecrübeli kaleci Manuel Neuer’in kalesine birkaç deneme yaptıktan sonra, 77. dakikada Gonzalo Plata’nın Bayern Münih kalecisinden önce topa dokunmasıyla golü buldu.

Alman milli takımı, beraberliği yakalamak amacıyla son dakikalarda yoğun bir baskı kurdu; ancak Ekvadorlu oyuncular, tur atlama hayallerini korumak için savunmada direndi ve maçın sonuna kadar galibiyeti korumayı başardı.



