Videoda... Ebu el-Şamat: Dünya Kupası'nda başarısız olduk... 20 yıllık hatalarımızı bize yüklemeyin

Suudi Arabistan Milli Takımı’nın savunma oyuncusu Muhammed Ebu Şamat, takımın grup aşamasında turnuvadan elenmesinin ardından “Yeşiller”in bu yılki Dünya Kupası’nda başarısız olduğunu kabul etti.

Suudi Arabistan Milli Takımı, Cumartesi sabahı erken saatlerde ABD'nin Houston kentindeki "NRG" Stadyumu'nda oynanan üçüncü ve son maçta Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalmasının ardından grup aşamasında Dünya Kupası'ndan elendi.

Suudi gazeteci Abdullah El-Haniyan'ın "X" sitesindeki kişisel hesabından aktardığı açıklamalarda Ebu Şamat, "Bu turnuvada tur atlamayı başaramadık, kendimizi suçluyoruz ve öncelikle taraftarlarımızdan özür diliyoruz" dedi.

Ayrıca şunları ekledi: “Kendimizi geliştirmek için çalışacağız. Suudi oyuncular olarak bazı eksikliklerimiz var ve kendimizi geliştirmeliyiz, özellikle de bu nesil ilk kez Dünya Kupası’na katılıyor.”

Ayrıca şunları da ekledi: “Suudi halkının üzüntüsünü anlıyorum, ancak onlara şunu söylemek istiyorum: Bu nesil ilk kez Dünya Kupası’na katılıyor, onlara karşı sert davranmayın. En küçüğünden en büyüğüne kadar hakkınız başımızın üstündedir ve hatalarımızdan ders çıkarmaya çalışacağız.”

Şöyle devam etti: “Sizi telafi etmek için çalışacağız. Sözlerden bıktığınızı biliyorum, ancak futbol böyledir. Başarı tek seferde gelemez, ancak umulan başarıya ulaşmak için adım adım gelişmek gerekir.”

Şöyle devam etti: “Suudi milli takımının 20 yıldır hiçbir şey başaramadığını söylüyorsunuz. 20 yıl önce biz yoktuk. Bu, milli takımla katıldığım ikinci turnuva. Başarısızlığımı mazur göstermiyorum, ancak daha çok şey öğreneceğim ve hesap vermeye hazırım, çünkü amacım Suudi halkını mutlu etmektir.”

Son olarak şunları ekledi: “Bu oyuncular sizden, hepsi de öfkeli. Oyuncuların niyetlerine karışıp, elemeyi istemediklerini söylemeyin. Hayır, istiyorlar, ancak bazı eksiklikler var ve biz bunlardan ders çıkarmaya çalışıyoruz.”