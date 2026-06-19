Bazı basın haberleri, 2026 Dünya Kupası’na katılan bazı yıldızların önümüzdeki sezon Suudi Roshen Ligi’ne transfer olmak istediklerini ortaya koydu.

2026 Dünya Kupası, 11 Haziran'da başladı. Turnuvaya ilk kez 48 milli takım katılıyor; bunların arasında 12 kulüpte forma giyen ve Suudi Arabistan Ligi'nden 50 oyuncuyu kadrosunda bulunduran 19 milli takım yer alıyor.

Suudi gazeteci Ali Al-Anzi, “Al-Saudiya” kanalındaki “Dorina Geir” programına yaptığı açıklamada, “Elimde özel bir bilgi var: Dünya Kupası’nda as oyuncular olarak yer alan bazı futbolcular, Suudi Ligi’nde oynamak istiyorlar” dedi.

Şöyle açıkladı: “Bu oyuncular bazı Suudi menajerlere mektuplar gönderdiler ve bu mektuplarda Suudi Ligi’ne transfer olmak istediklerini belirttiler. Bence içlerinden biri önümüzdeki sezon burada olabilir.”

Şöyle devam etti: “Bu oyunculardan birinin kulübüyle olan sözleşmesi geçen sezonun sonunda sona erdi ve Suudi Ligi’ne bedelsiz olarak katılacak; bu oyuncu Arap değil.”

Bazı haberlerde, Al-Dir’iya kulübünün gelecek sezon için yeni bir kaleciyle sözleşme imzaladığı ve bu kalecinin, Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda ülkesinin milli takımında as kaleci olarak forma giydiği belirtilmişti.