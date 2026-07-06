Videoda... Dünya Kupası'nın yeni yıldızının ciddi sakatlığı onu hastaneye götürdü

Meksika taraftarları, 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere milli takımıyla oynanan heyecan verici karşılaşma sırasında yıldız oyuncu Santiago Jiménez'in ciddi bir sakatlık geçirmesi üzerine Azteka Stadyumu'nda zorlu bir gece yaşadı.

Milan'ın forveti, Meksika'nın beraberliği yakalamaya çalıştığı sırada İngiliz oyuncu Djed Spence ile şiddetli bir çarpışmanın ardından maçın 98. dakikasında sedyeyle sahadan çıkarıldı ve doğrudan hastaneye kaldırılmak zorunda kaldı.

Televizyon görüntüleri ve internette dolaşan fotoğraflar, köşe bayrağının yanında yerde yatan oyuncunun ayak bileğinde şiddetli bir burkulma olduğunu gösterdi; bu şok edici sahne, izleyicileri derinden sarstı.

Jiménez, 61. dakikada genç yetenek Gilberto Mora'nın yerine oyuna girmiş, ancak uzatma dakikalarında sahayı terk etmek zorunda kalmış ve Meksika milli takımı son dakikaları 10 kişiyle tamamlamıştı.

Maçın bitiminden sonra Meksika Teknik Direktörü Javier Aguirre, takımının forvetinin şu anda Meksika'nın güneyindeki bir hastanede yattığını doğrulayarak, "Santi'nin durumunu öğrenmeliyiz çünkü şu anda hastanede" dedi.

Maçın bitiminden sonra teknik ekip, oyuncunun sahadan çıkmasına yardım etmek zorunda kaldı. Bu olay, sosyal medyada Meksikalı taraftarlar arasında öfke ve üzüntü dalgasına yol açtı; taraftarlar, bu korkunç manzaradan duydukları şoku ve takımın en önemli forvetinin geleceği hakkındaki endişelerini dile getirdiler.