Videoda... Dünya Kupası'ndan elendikten sonra ölüm tehdidi alan antrenörün kaçış anı

İlk görüntülerde, Hong Myung-bo’nun, düşmanca bir karşılama eşliğinde Seul’e dönüşünden sadece 48 saat sonra Güney Kore’den ABD’ye gitmek üzere Incheon Uluslararası Havalimanı’nda şapka ve maskeyle kimliğini gizlemiş halde olduğu görüldü.

İspanyol “Marca” gazetesi, istifa eden teknik direktörün Perşembe günü, milli takımın 2026 Dünya Kupası’nın ilk turundan elenmesinden bu yana peşini bırakmayan ölüm tehditlerinden kaçmak için Los Angeles’a giden uçağa binmeye hazırlanırken görüldüğünü bildirdi.

Hong Myung-bo, seyahate çıkmadan önce basın mensuplarının karşısına çıktığında sarsılmış görünüyordu ve yüzünü gizlemeye çalıştı; zira o, eşi benzeri görülmemiş bir halk öfkesinin ana hedefi haline gelmişti.

Teknik direktör, Salı günü şafak vakti milli takım heyeti ile birlikte ülkesine dönmüş ve hoparlörlerden gelen düşmanca tezahüratlarla karşılanmıştı: “Defol Hong Myung-bo!… Cehenneme git.”

Medya haberlerine göre, Seul’de kendisine yönelik düşmanca afişler asıldı ve bazı dükkanlar onun girişini engelledi.

"Marca" gazetesi, Güney Kore'nin eski kaptanı ve tarihinin en önemli oyuncularından birinin, elenmenin ardından aldığı ölüm tehditleri nedeniyle "güvenlik nedenleriyle" ülkeyi terk ettiğini doğruladı.

Ayrılmadan önce Hong Myung-bo, takım içi anlaşmazlıklar ya da Jens Kastrup’un kadro dışı bırakılmasıyla ilgili söylentileri yalanlayarak, “Söyleyeceklerim var, ancak bu hikaye bir gün ortaya çıkacak” demekle yetindi.

Güney Kore milli takımı, Meksika'daki turnuvaya Çek Cumhuriyeti'ni 2-1 yenerek başlamış, ardından Meksika ve Güney Afrika'ya 1-0 yenilerek grup aşamasında turnuvadan elenmişti.

Hong’un milli takım teknik direktörü olarak ikinci görevi, 2014 Dünya Kupası’nda olduğu gibi erken bir elenmeyle sona erdi; bu durum, onun “tüm sorumluluğu” üstlenmesine ve geçen Pazar günü istifasını sunmasına neden oldu.

Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, turnuvadan elenmeyi “şaşırtıcı” olarak nitelendirip Spor Bakanlığı’ndan 136 uluslararası maça çıkmış ve 2002 Dünya Kupası’nda bronz top ödülünü kazanmış olan bu ulusal efsane hakkında soruşturma açılmasını talep edince, kriz siyasi boyuta taşındı.

Cumhurbaşkanı, “Böyle bir durumun bir daha asla tekrarlanmamasını sağlamak için spor yönetiminde reformları hızla hayata geçireceğiz” dedi.