Videoda: Dünya Kupası'ndaki en ağır sakatlığın ardından... Katar, Kanada'nın hücum seliyle dokuz oyuncuyla karşı karşıya

2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turu kapsamında, bugün Cuma günü Greenwich saatine göre sabahın erken saatlerinde Kanada ile oynanan maçta Katar milli takımından iki oyuncu kırmızı kart gördü.

Hammam Al-Amin, 33. dakikada, kaleci Mahmoud Abu Nada ile karşı karşıya kalmak üzereyken Kanada'lı oyuncu Saïl Larin'i engellediği için doğrudan kırmızı kart gördü.

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Hakem ilk başta penaltı kararı verdi, ancak daha sonra VAR'a başvurdu ve ceza sahası çizgisi yakınında doğrudan serbest vuruş kararı vererek Katarlı oyuncuyu oyundan attı.

Fransız “stats foot” ağının verilerine göre, Hammam Al-Amin, 2018 Dünya Kupası’nda Kolombiya-Japonya karşılaşmasında sadece 4 dakika sonra oyundan atılan Kolombiyalı Carlos Sánchez’ten bu yana Dünya Kupası’nda en hızlı kırmızı kart gören oyuncu oldu.









54. dakikada Katar milli takımı bir darbe daha aldı; oyuncu Asim Madbou da, Kanada'dan Ismail Koné'ye yaptığı sert müdahalenin ardından doğrudan kırmızı kart gördü. Koné, seyircilerin alkışları eşliğinde sedyeyle sahadan çıkarıldı.

Koné'nin sakatlığı ciddi görünüyordu; bacağı kırılmış gibi duruyordu. Kanadalı oyuncular ise başlarını ellerinin arasına aldılar ve ilk başta Madbou ile kavga etmeye çalıştılar.

Ancak Katarlı oyuncu, Koné’nin sakatlığından çok etkilendiğini ifade etti; bu da Kanadalı oyuncuların, oyundan atılarak sahadan çıkarken ona sempati duymasına ve teselli etmesine neden oldu.