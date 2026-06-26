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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Videoda... Donis, Yeşil Burun Adaları maçının Dünya Kupası'ndaki son maçı olacağını düşünüyor!

Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan
Yeşil Burun Adaları
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
G. Donis
Cabo Verde
Suudi Arabistan
ABD
Yunanistan

"Yeşiller", 32'li tura yükselebilmek için kazanmaktan başka seçeneği yok

Televizyon haberlerine göre, Suudi Arabistan Milli Takımı’nın teknik direktörü Yunanlı Georgios Donis, Dünya Kupası grup aşamasındaki Yeşil Burun Adaları maçının, “Yeşiller” için bu Dünya Kupası’ndaki son maç olacağını düşünüyor.

Suudi Arabistan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda, biraz sonra ABD'nin Houston kentindeki "NRG" Stadyumu'nda Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya gelecek.

Maçtan birkaç saat önce, “Al-Saudiya” kanalındaki “Dorina Geer” programının muhabiri Abdulhadi Al-Mustadi, Donis’in Suudi milli takımının Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı maçın ardından Dünya Kupası’na veda edeceğini düşündüğünü doğruladı.

Mustaadi, “Basın toplantısına ve antrenmanlara katıldım. Teknik direktör, bugünkü maçın son maç olacağına dair bir izlenim verdi. Açıklamalarında pek çok gerekçe ve mazeret öne sürdü; bu, konuşma tarzından da açıkça anlaşılıyordu” dedi.

Bu maç Suudi milli takımı için hayati önem taşıyor; Dünya Kupası'nda son 32 turuna kalabilmek için galibiyete ihtiyaçları var. Beraberlik veya mağlubiyet ise grubun son sırasında Dünya Kupası'na veda etmeleri anlamına gelecek.

Dünya Kupası
Yeşil Burun Adaları crest
Yeşil Burun Adaları
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Suudi Arabistan
KSA

Suudi Arabistan milli takımı, 1 puanla 8. grubun dördüncü ve son sırasında yer alıyor. Takım, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları’nın birer puan gerisinde bulunurken, İspanya ise 4 puanla grubun zirvesinde yer alıyor.

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