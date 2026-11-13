Yunan teknik direktör Georgios Donis, Katar'ın başkenti Doha'da Suudi Arabistan'ı Güney Kore karşısında uzun süredir hasret kaldığı bir galibiyete taşıyarak imkansızı başarmaya devam etti.

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Suudi Arabistan Milli Takımı, bugün cuma günü Katar'ın başkenti Doha'daki Casim bin Hamad Stadı'nda oynanan maçta Güney Kore'yi 3-2 mağlup etti. Bu, önümüzdeki müsabakalara hazırlık amacıyla mevcut milli ara dönemindeki ilk hazırlık maçı oldu.

İttihad kanadı Mervan es-Sahhafi, ilk yarının uzatma dakikalarının 1'inci dakikasında Suudi Arabistan adına skoru açtı.

Sahhafi, golü güzel bir şekilde kaydetti; Nassr forveti Abdullah el-Hamdan'dan gelen ustaca bir ara pası aldıktan sonra Güney Kore kalecisini çalımlayıp topu boş fileye gönderdi.

Bu gol, Mervan es-Sahhafi'nin Suudi Arabistan Milli Takımı ile 17'nci maçını oynamasına rağmen uluslararası kariyerinde kaydettiği ilk gol oldu.

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İkinci yarının başında, tam olarak maçın 47'nci dakikasında Hyun-gyu, yerden gelen bir ortayı güçlü bir vuruşla filelere çevirmeyi başararak Güney Kore adına beraberlik golünü kaydetti; Suudi kaleci Muhammed el-Uveys bu vuruşu önlemekte başarısız oldu.

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Hilal orta saha oyuncusu Muhammed Kannu, gole hızlı bir yanıt verdi ve maçın 56'ncı dakikasında Lens savunmacısı Suud Abdülhamid'den aldığı pası güçlü bir vuruşla filelere göndererek Suudi Arabistan'ı yeniden öne geçirdi.

Nassr savunmacısı Abdülilah el-Amri de fazla beklemedi ve 59'uncu dakikada Hilal orta saha oyuncusu Nasır ed-Devsari'nin bir kornerden gönderdiği ortaya kafayla dokunarak topu filelere çevirip Suudi Arabistan'ın üçüncü golünü ekledi.

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Lee Jae, 68'inci dakikada yerden gelen bir ortayı Uveys'in kalesine çevirerek Güney Kore'nin ikinci golünü kaydetmeyi başarsa da, Suudi Arabistan galibiyeti korumayı başardı.

Bu galibiyet, Suudi Arabistan'ın Güney Kore karşısında 21 yıl aradan sonra, tam olarak 2006 Dünya Kupası elemelerinde gidiş-dönüş maçlarını 2-0 ve 1-0 kazandığı 2005 yılından bu yana aldığı ilk galibiyet oldu.

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Bu maç, Suudi Arabistan ve Güney Kore milli takımlarının 1980 yılındaki ilk karşılaşmalarından bu yana, hazırlık ve resmi düzeyde oynadıkları 19'uncu maçtı.

Önceki 18 maçta Suudi Arabistan 5 galibiyet alırken, Güney Kore 6 maçı kazandı; diğer 7 maça ise beraberlik damga vurdu.

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O tarihten bu yana iki takım 6 maç oynadı ve Suudi Arabistan bunların hiçbirini kazanamadı; Güney Kore 2 maçı kazanırken, 4 maç beraberlikle sona erdi, ardından bugünkü maçı kazandılar.

Hazırlık düzeyinde ise iki takım aralarındaki 7'nci maçı oynadı; bu seri 1980 yılında başlamıştı ve Güney Kore iki kez üstünlük sağlarken, 3 maç beraberlikle sona erdi; bugünkü galibiyet ise Suudi Arabistan'ın ikinci galibiyeti oldu.

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Suudi Arabistan'ın Güney Kore karşısında aldığı en dikkat çekici galibiyet, Talal el-Meşal'ın 2 gol kaydederek 2-1'lik galibiyeti getirdiği 2000 Asya Kupası yarı finalinde yaşanmıştı.

Son resmi maç ise 2023 Asya Kupası son 16 turundaydı; normal süre 1-1'lik beraberlikle sona ermiş, ardından Güney Kore penaltı atışlarıyla çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı.

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Suudi Arabistan'ın, Güney Kore'den sonra Katar'ın başkenti Doha'daki mevcut kampında yeni bir hazırlık maçı oynayacağını hatırlatalım; gelecek salı günü Özbekistan ile karşılaşacak.