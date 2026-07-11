Videoda: Dikkat çeken mesajlar ve olağanüstü bir onurlandırma… Sisi, Mısır futbolunu geliştirmeye yönelik vizyonunu açıkladı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, bugün Cumartesi günü El Alamein şehrinde, 2026 Dünya Kupası’nda elde ettikleri başarıdan sonra onurlandırılmak üzere düzenlenen özel bir törende milli futbol takımı oyuncularını ve teknik-idari kadro üyelerini ağırladı. Törene Başbakan Dr. Mustafa Madbouli, Gençlik ve Spor Bakanı Cevher Nabil, ve Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Mühendis Hani Abu Rida'nın da katıldığı özel bir törenle oyuncuları ve teknik-idari kadro üyelerini onurlandırdı.

Büyükelçi Muhammed El-Şenavi, Sisi’nin oyunculara ve teknik ve idari kadro üyelerine, 2026 Dünya Kupası müsabakaları sırasında sergiledikleri kahramanca performans ve yüksek teknik seviye ile Mısır içinde ve dışında geniş çapta övgü toplayan bu yolculukta gösterdikleri azim, kararlılık ve disiplin nedeniyle takdir olarak Başarı Kupası ve onur nişanları takdim ettiğini belirtti.

Ayrıca, takımın tarihi başarısını takdir etmek amacıyla düzenlenen bu etkinliği belgelemek üzere, Cumhurbaşkanı Sisi ile milli takım oyuncuları ve teknik ve idari kadro üyelerinin bir araya geldiği bir hatıra fotoğrafı çekildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Muhammed El-Şenavi, Sisi’nin milli takım oyuncularına ve teknik ve idari kadro üyelerine bir konuşma yaptığını, konuşmasına onları selamlayarak başladığını ve turnuva boyunca milli takımın sergilediği onurlu performanstan duyduğu büyük gurur ve takdirini dile getirdiğini açıkladı.

Sisi, milli takımın sergilediği performansa yönelik övgünün sadece Mısırlılarla sınırlı kalmadığını, aksine Mısır içinde, Arap ülkelerinde ya da yurtdışındaki Mısırlı ve Arap toplulukları arasında takımın maçlarını takip eden herkesin genel izlenimi olduğunu, hatta dünyanın dört bir yanına yayıldığını vurguladı.

Sisi, milli takım oyuncularının turnuva boyunca sergiledikleri yüksek değerleri övdü ve onların gösterdikleri performansın Mısır halkının özgünlüğünü ve ahlakını yansıttığını, elde edilen başarının ise Mısır’ı en iyi şekilde temsil etmek için gösterilen büyük çaba ve gerçek özverinin meyvesi olduğunu vurguladı.

Sisi, sporun sadece galibiyet veya mağlubiyet sonuçlarıyla ölçülmediğini, performansın taraftarlar nezdinde bıraktığı saygı ve takdirle de değerlendirildiğini belirtti. Milli takımın herkesin saygısını kazanmayı başardığını vurgulayan Sisi, bunu zaferler elde etmekten daha az önemli olmayan bir başarı olarak değerlendirdi.

Al-Sisi ayrıca, milli takımın Mısır gençliğini muhteşem ve onurlu bir şekilde temsil ettiğini ve ciddiyeti, mücadele ruhu ve disiplini sayesinde Dünya Kupası'ndaki tüm serüveni boyunca milyonlarca Mısırlının kalbine neşe aşılamayı başardığını vurguladı. Takım, tüm maçlarda son ana kadar özveriyle mücadele eden büyük bir takım olarak sahneye çıktı.

Sisi, milli takımın sergilediği performansın Mısırlıların başarıya ulaşma ve en üst seviyelere çıkma yeteneğini yansıttığını vurguladı. Mısır halkının spora, özellikle de futbola tutkuyla bağlı olduğunu ve uygun fırsat sunulduğunda mevcut yıldızların seviyesine ulaşabilecek çok sayıda yeteneğe sahip olduğunu belirtti.

Bu bağlamda Sisi, ülkenin dört bir yanındaki genç yetenekleri keşfetmek için “tarafsız yetenek avcılarına” güvenilmesi gerektiğini vurguladı ve devletin yetenekli kişileri desteklemeye ve hak ettikleri fırsatları sunmaya tamamen hazır olduğunu, ayrıca milli teknik ekibe desteğin de devam edeceğini belirtti.

Sisi, konuşmasının sonunda sıkı çalışmaya devam etmenin, daha fazla çaba göstermenin ve turnuva boyunca milli takımın sergilediği ruhu korumanın önemini vurguladı; ayrıca, elde edilen başarıların üzerine inşa edebilecek yeni nesil oyuncular yetiştirmeye çalışılması gerektiğini de belirtti.

Görüşme, Sisi’nin milli takım oyuncuları ile teknik ve idari kadro üyeleriyle öğle yemeği yemesiyle sona erdi. Sisi, Cumhurbaşkanı ile görüşme fırsatı buldukları ve gösterdikleri performansa değer verildiği için minnettarlıklarını dile getiren bazı oyuncuları dinlemeye özen gösterdi. Oyuncular, elde edilen başarıyı daha da ileriye taşımak ve Mısır futbolu için daha fazla başarıya imza atmak amacıyla ellerinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceklerini vurguladılar.

Sisi ise milli takım oyuncularına, teknik ve idari kadrolara elde ettikleri başarıdan dolayı teşekkür ve takdirlerini yineledi. 2026 Dünya Kupası’ndaki onurlu performansının ardından takımın kazandığı büyük güven ışığında, Mısır halkının önümüzdeki dönemde onlardan daha fazlasını beklediğini vurguladı.