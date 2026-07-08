Videoda... Deschamps itiraf etti: Fas, 2022 Dünya Kupası yarı finalinde penaltı hak etmişti

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası yarı finalinde iki takım arasında oynanan maç sırasında Fas Milli Takımı’nın penaltı hakkı kazandığını kabul etti.

Fransa Milli Takımı, yarı finalde Fas’ı 2-0 mağlup ederek 2022 Dünya Kupası finaline yükseldi. Bu maç, hakem kararları konusunda tartışmalara yol açmıştı; zira “Atlas Kaplanları”, penaltı alanı içinde Theo Hernández tarafından faul yapıldığı için penaltı verilmesini talep etmişti.

Deschamps, yarın Perşembe günü ABD'nin Boston kentindeki Gillette Stadyumu'nda, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas ve Fransa milli takımlarının karşılaşacağı maçın basın toplantısında bu anı hatırlattı.

Katar'ın "beIN Sports" kanalları tarafından yayınlanan bir videoya göre, gazetecilerden biri Fransız teknik direktöre hakem hatalarını sordu; o da şöyle yanıt verdi: "Hakem hatası yok, hataları oyuncular yapıyor."

Buffal ile ilgili poz hakkında ise şunları söyledi: “Her maçta tartışma ve tartışmaya yol açabilecek durumlar olur; bunların hepsi hangi tarafta durduğuna bağlıdır.”

Ayrıca şunları ekledi: “Hakem bunun penaltı olduğunu görmedi. Her şey hangi tarafta durduğuna ve hangi takımı desteklediğine bağlıdır; bir yönde diğerine göre belirli hataları daha fazla görürsün.”

Şöyle itiraf etti: “Evet, penaltı verilebilirdi, ancak verilmediyse, olan oldu ve geriye dönemeyiz.”

Son olarak şunları söyledi: “Şimdi önümüzde başka bir maç var ve umarız hatalar mümkün olduğunca az olur.”