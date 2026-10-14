Olimpico Stadı'nda yaşanan çılgın gecede Hollandalı Marten de Roon, yalnızca Real Madrid'in filelerini havalandırmakla kalmadı; İtalya'nın başkentinde 23 yıldan fazla süredir ayakta duran tarihi bir rekoru da yerle bir etti.

Futbol istatistik şirketi "Opta"nın verilerine göre, 35 yaşında ve 199 günlük olan De Roon, Roma tarihinde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupası'nda gol atan en yaşlı İtalyan olmayan oyuncu oldu. Böylece 2002 yılında Ajax karşısında 33 yaşında ve 312 günlükken gol kaydeden Arjantinli efsane Gabriel Batistuta'nın rekorunu kırdı.

Bu gol, Gian Piero Gasperini'nin ekibinin ateşli başlangıcını taçlandırdı. 21. dakikada De Roon ceza sahasının dışından füze gibi bir şut çıkardı; top takım arkadaşına çarptıktan sonra Courtois'nın ağlarına gitti ve Olimpico tribünlerini patlattı.





Ancak Roma'nın sevinci yalnızca iki dakika sürdü. Kylian Mbappe, 23. dakikada neredeyse aynı şekilde beraberlik golünü kaydetti. Fransız yıldız, Mario Hermoso'nun hatasından faydalanarak ceza sahası sınırından vurdu ve maçı başa döndürdü; böylece hâlâ çok şey vadeden tarihi bir mücadeleyle karşı karşıya olduğumuzu da teyit etti.







