Videoda: Curacao, Fas ve Cezayir'in izinden gidiyor... Alman ikili ise nadir görülen bir başarıya imza atıyor

Bu akşam Pazar günü, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın 5. Grubu kapsamında NRG Stadyumu'nda oynanan Almanya-Curacao karşılaşmasının ilk yarısı, birçok dikkat çekici rakam ve istatistikle geçti.

Maça güçlü bir başlangıç yapan Alman milli takımı, 6. dakikada Felix Nemisha'nın golüyle skoru açtı. Gol, sol kanattan yapılan etkileyici bir takım atağının ardından geldi. Alman oyuncular, bir dizi ustaca paslaşmanın ardından topu Nemisha'ya ulaştırdı ve Nemisha, ceza sahası içinden kalecinin soluna sert bir şut göndererek topu ağlara gönderdi.

Curacao milli takımı ise 21. dakikada Levano Cominensia'nın golüyle skoru eşitledi. Cominensia, ceza sahası sınırından attığı güçlü şutla kaleci Manuel Neuer'in sağ tarafına gönderdiği muhteşem bir gol attı.

38. dakikada ise Alman milli takımı, sağ kanattan gelen köşe vuruşundan gelen isabetli ortayı değerlendiren Nico Schlotterbeck'in kafasıyla topu ağlara göndererek yeniden öne geçti.

İlk yarı bitmeden önce, Faslı uluslararası hakem Jalal Jid, ceza sahası içinde Richidley Bazoer'in Felix Nmecha'ya yaptığı sert müdahale sonrasında Almanya lehine penaltı kararı verdi.

Penaltıyı kullanmak için öne çıkan Kai Havertz, uzatma dakikalarının 5. dakikasında topu ağlara göndererek üçüncü golü attı ve ilk yarı Almanya'nın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Fransız "Stats Foot" ağı, Felix Nmecha'nın 3 Temmuz 2010'da Thomas Müller'in Arjantin karşısında attığı golden bu yana Dünya Kupası'nda Alman milli takımı için en hızlı golü atan oyuncu olduğunu belirtti.

Aynı kaynak, Almanya'nın Dünya Kupası'ndaki son yedi maçının her birinde en az bir gol yediğini ve bunun, 1966 Temmuz ile 1970 Haziran arasındaki dönemde yedi maç üst üste gol yediği zamandan bu yana, turnuva tarihindeki en kötü savunma serisi olduğunu belirtti.

İstatistiklere odaklanan "Mr. Chip" hesabı ise, Curacao'nun, Alman makinesi şampiyonluk unvanını elinde tutarken Almanya'ya karşı Dünya Kupası açılış maçında gol atmayı başaran üçüncü takım olduğunu açıkladı. Bunu, 1970'teki turnuvada 2-1 yenilen Fas milli takımı, ardından 1982 Dünya Kupası'nda 2-1'lik tarihi bir galibiyet elde eden Cezayir izlemiş, ardından 2026'da Curacao da bu listeye katılmıştı.

Aynı kaynak, Nico Schlotterbeck'in golünün, Dünya Kupası tarihinde aynı maçta Borussia Dortmund'dan iki oyuncunun gol attığı ikinci maç olduğunu da ekledi. Bunun tek örneği, 2006 Dünya Kupası'nda Çek Cumhuriyeti'nin ABD'yi 3-0 yendiği maçta Jan Koller ve Tomas Rosicky'nin gol atmasıydı.

Başka bir gelişmede, "Opta" istatistik ağı, Curacao milli takımının, Dünya Kupası tarihindeki katılımlarında en az bir gol atmayı başaran 11. CONCACAF üyesi milli takım olduğunu açıkladı. Bu konuda CONCACAF'ı geride bırakan tek konfederasyon, Dünya Kupası'nda gol atmış 12 takıma sahip Afrika ve 33 takımla listenin başında yer alan Avrupa'dır.