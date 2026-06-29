Videoda... Cristiano, Brezilyalı yıldızın geri dönüş yolunu çiziyor

Hızla gelişen Dünya Kupası olaylarının ortasında, kameralar eşsiz bir anı yakaladı; Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Brezilyalı forvet Rodrigo ile yüz yüze geldi.

Bir el sıkışma, bir gülümseme ve sosyal medyayı ateşe veren tek bir soru... "Mundo Deportivo"nun aktardığına göre: "Dizin nasıl?"... Tüm yaralarını geride bırakan bir efsane ile geri dönmek için mücadele eden bir yıldız arasında, tüm iyileşme sürecini özetleyen kısa bir diyalog yaşandı.

Rodrygo, geçtiğimiz Mart ayında sağ dizindeki ön çapraz bağ ve lateral menisküs yırtığını düzeltmek için ameliyat gerektiren ciddi bir sakatlıktan iyileşmeye devam ediyor.

Şu anda antrenmanlarına devam etmesine ve Dünya Kupası’na katılmasına rağmen, ameliyatın etkileri Real Madrid’in forvetinin sahalara dönüşünü hâlâ belirliyor.

Brezilyalı oyuncu, bir spor markasının tanıtım etkinliğine katılmak üzere önce New York üzerinden ABD’ye geldi, ardından Portekiz-Kolombiya maçını izlemek üzere Miami’ye geçti. Orada takım arkadaşı Bernardo Silva tarafından karşılandı, ancak en dikkat çeken buluşma Cristiano Ronaldo ile oldu.

İki yıldız sohbet etmek için durdu ve Cristiano, Rodrygo’nun sakatlığından iyileşme sürecini sordu. “El Don”un tavsiyesi netti: Sabır ve acil şifa dilekleri.

Brezilyalı oyuncu bu mesajı kabul etti ve hemen idolüyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaşarak iki kelimeyle yorumladı: “İdolüm.”