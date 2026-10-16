Trabzonspor, Avrupa Konferans Ligi'nin açılışında Finlandiya ekibi KuPS'u deplasmanda 4-2 yenerek heyecanlı bir zafer elde etmekle kalmadı; taraftarları da bir başka iz bıraktı, ancak bu kez bu iz kulübe mali bir fatura ve Avrupa Futbol Federasyonu'ndan beklenen bir ceza olarak dönecek.

Tampere şehrindeki Tammela Stadyumu'nda oynanan maçta yaşanan taşkınlıkların ardından, Finlandiya'nın resmi radyo ve televizyon kurumu Yle, Türk takımının taraftarlarının yaktığı havai fişekler ve meşaleler nedeniyle stadyum zemininde meydana gelen hasarlara ilişkin çarpıcı bir rapor yayımladı.

Yanık izleri ve kırılan koltuklar

Türk "61saat" sitesinin yayımladığı rapora göre, Trabzonspor taraftarlarının tribünlerde yaktığı ve bir kısmını saha zeminine attığı meşaleler, Tammela Stadyumu'nun suni çimi üzerinde, özellikle Trabzonspor taraftarlarının toplandığı misafir tribünlerinin ön bölümünde belirgin yanık izlerinin oluşmasına neden oldu. Hasar, aynı sektördeki bir dizi koltuğu da etkiledi.

Faturayı Trabzonspor ödeyecek

Finlandiya basınına resmi bir açıklama yapan Tammela Stadyumu müdürü Toni Hevonkorpi, hasarın ciddi olmadığını ancak onarımın gerekli ve kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Hevonkorpi, suni çimin küçük bir bölümünün onarılacağını ve zarar gören koltukların değiştirileceğini açıklayarak, bakım çalışmalarının yalnızca bir iş günü içinde tamamlanabileceğini ifade etti.

Maliyet konusunda ise Finli yetkili, kesin rakamın onarımlar tamamlandıktan sonra belirlenecegini, ancak birkaç bin euro civarında olmasını beklediğini söyledi ve "onarım maliyetleri Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) aracılığıyla Trabzonspor kulübüne yüklenecek" dedi.

Üzücü davranışlar

Rahatsızlığına rağmen stadyum müdürü, genel atmosferi övdü: "Stadyum tamamen doluydu ve harika bir futbol atmosferi vardı, organizasyon da genel olarak başarılıydı; ancak misafir takım taraftarlarının yol açtığı olaylar üzücüydü."

Hevonkorpi, yanık izlerinin küçük bir alanla sınırlı olduğunu ve onarım tamamlanmadan önce bile maç oynanabileceğini belirterek, hasarın aynı stadyumda Ilves ile SJK arasında oynanacak bir sonraki maçın yapılmasına engel olmayacağı konusunda Finlandiyalı taraftarlara güvence verdi.

Duyulmayan uyarı

İşin ilginç yanı, bu olayların Trabzonspor kulübünün maç öncesinde, 14 Ekim'de yaptığı resmi bir uyarıya rağmen yaşanması. Kulüp bu açıklamada taraftarlarını meşale ve patlayıcı kullanmamaları konusunda uyarmış, UEFA ile halihazırda süren disiplin davaları bulunduğunu ve bu tür ihlallerin stadyum kapatmaya kadar varabilecek ağır cezalara yol açabileceğini vurgulamıştı.

Uyarıya rağmen maç, yoğun duman ve sahaya atılan cisimler nedeniyle birkaç dakika durdu; böylece sahadaki zafer, Nyon'daki disiplin masasında Türk kulübünü bekleyen ek bir faturaya dönüştü.



