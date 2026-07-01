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Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Videoda: Çılgın geri dönüş… Belçika, ölümün eşiğinden dönerek Senegal’i Dünya Kupası’ndan eledi

Belçika - Senegal
Belçika
Senegal
Dünya Kupası
ABD - Bosna Hersek
ABD
Bosna Hersek
Belçika
Senegal
ABD
Bosna-Hersek

Kırmızı Şeytanlar aniden geri döndü

Belçika milli takımı, bugün Çarşamba akşamı ABD’nin Seattle kentindeki stadyumda oynanan 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda Senegal’e karşı aldığı dramatik galibiyetin (3-2) ardından, turnuvanın son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Habib Diara, 25. dakikada Ismaïla Sarr'ın kafa vuruşunun direkten sektiği topu takip ederek Senegal adına skoru açtı.

51. dakikada ise Sar, uzun bir pası göğsüyle kontrol ettikten sonra Real Madrid’in tecrübeli kalecisi Thibaut Courtois’nın kalesine gönderdiği güçlü şutla skoru 2-0’a taşıdı ve Senegal milli takımının üstünlüğünü perçinledi.

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Dünya Kupası
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ABD
USA
Bosna Hersek crest
Bosna Hersek
BIH

Maç Senegalli bir galibiyetle sona ermek üzereyken, Belçika milli takımı aniden uyanarak 86. ve 89. dakikalarda Romelu Lukaku ve Yuri Tielemans'ın attığı iki golle skoru 2-2'ye getirdi.

Maç uzatmalara gitti ve uzatmaların 120+5. dakikasında Yuri Tielemans'ın kazandığı ve kendisi tarafından gole çevrilen penaltı sayesinde Kırmızı Şeytanlar nefes kesen bir galibiyet elde etti.

Bu galibiyetle Belçika Milli Takımı, 16 turunda ABD ile Bosna-Hersek arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.


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