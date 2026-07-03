Videoda: Cezayir taraftarları, öfkeli bir tavırla Petković’i şaşkına çevirdi

Cezayir taraftarları, Dünya Kupası son 16 turunda “Çöl Savaşçıları”nın İsviçre’ye yenilmesinin ardından büyük bir öfke duyuyor.

Cezayir milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki serüveni, İsviçre'ye 0-2 yenilerek 32'li turda sona erdi.

Cezayirli "Dezad News" sitesinin kameraları, "Çöl Savaşçıları"nın Bosnalı teknik direktörü Vladimir Petković'in stadyumdan çıkarken yuhalandığını görüntüledi.

Cezayir Milli Takımı, Dünya Kupası'ndaki serüvenine, son şampiyon Arjantin'e karşı 0-3'lük ağır bir mağlubiyetle başlamış, ardından Ürdün'ü 2-1 yenmiş ve Avusturya ile 3-3 berabere kalmıştı.

Cezayir, 4 puanla 10. grupta üçüncü sırada yer alarak en iyi üçüncü takımlar arasında yer almayı başardı ve son 32 turuna yükseldi.

Cezayir’in 2025 Afrika Uluslar Kupası’nda çeyrek finalde Nijerya’ya yenilerek turnuvadan elenmesinin ardından Petković’e yönelik eleştiriler giderek artıyor.