Videoda... Ceda İttifakı oyuncuları, Asya seyahati öncesinde Conceição'ya isyan ediyor

Cidde Ittihadı'nın Portekizli teknik direktörü Sergio Conceição, oyuncular arasında yaşanan isyan ortamı nedeniyle, takımın Asya Şampiyonlar Ligi Elit Turu'ndaki mücadelesine başlamadan önce kulüp içinde bölünmeye yol açtı.

Al-Ittihad, önümüzdeki Salı günü, Prens Abdullah Al-Faisal Spor Kompleksi'nde, sekizinci final turunda Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Wahda ile karşılaşarak eleme turlarına başlayacak.

Suudi medya mensubu Abdulrahman Al-Hamidi, "MBC1" kanalındaki "Nadina" programında şunları söyledi: "Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde, Consesao'nun Al-Ittihad'ın teknik direktörlüğünden alınması için yönetim kurulu toplantısı yapıldı."

"Bu kararı almak isteyen spor direktörü Ramon Planes'ti, ancak kulüp başkanı Fahd Sindi'nin başka bir görüşü vardı" diye ekledi.

"Fahd Sindi, teknik direktörün kalmasını tercih ediyordu ve Planes'i başka bir toplantıya çağırdı. Bu toplantıda, o dönemde teknik direktörün görevden alınmasının kulüpte sorun yaratacağına ikna etti" dedi.

"O dönemde, spor direktörünün o anda teknik direktörü kovma konusundaki fikrini değiştirmesinden önce, Planes'in kovulacağına dair bazı haberler çıktı" diye ekledi.

El-Hamidi, Çarşamba günü Roshen Ligi'nin 29. haftasında Al-Ittihad'ın Neom'a 3-4 yenilmesinin ardından yaşanan heyecan verici olayların perde arkasını da açıkladı.

"Neom'a yenildikten sonra, Conceição oyuncularla çok sert bir şekilde konuştu. Oyuncular onun tarzını kabul etmediklerini gösterdiler, çok rahatsız oldular, yönetime gittiler ve onun liderliğinde yoluna devam edemeyeceklerini söylediler" dedi.

Al-Ittihad, geçen Ekim ayında Fransız Laurent Blanc'ın yerine teknik direktörlük görevini devralan Conceição'nun yönetiminde büyük sıkıntılar yaşıyor. Conceição, takımın başında çıktığı 33 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti.