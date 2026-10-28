Real Madrid'in eski kaptanı Dani Carvajal, geçen sezon kraliyet ekibinin soyunma odasını saran gerginliğin perde arkası hakkında dikkat çekici bir açıklıkla konuştu; Fede Valverde ile Aurélien Tchouaméni arasında yaşanan meşhur çatışmanın önemini azaltarak, bu tür olayların profesyonel futbolda son derece doğal olduğunu vurguladı.

"Cadena Ser" radyosundaki "El Larguero" programında gazeteci Manu Carreño'ya verdiği uzun söyleşide, A takımda geçirdiği 13 yılın ardından Bernabéu'nun duvarlarını geride bırakan deneyimli sağ bek şunları söyledi: "Hayır, hiçbir şekilde o kadar önemli bir şey değildi. Yıllardır Real Madrid'deyim ve oyuncular birçok kez yumruklaştı, ancak bunların hiçbir sonucu olmadı."

Kafada yaralanmayla biten kavga

Orta saha oyuncuları arasındaki olay, soyunma odasında yaşanan sert bir söz düellosunun yumruklaşmaya dönüşmesinin ardından geniş yankı uyandırmıştı; olayın, Valverde'nin kafasında dikiş atılmasını gerektiren bir yaralanmayla sonuçlandığı söylenmişti. Bu da kupasız geçen zorlu bir sezonda takımın atmosferini kamuoyu tartışmalarının merkezine oturtmuştu.

Carvajal, olayın yalnızca kamuoyuna yansıması nedeniyle gerçek boyutundan daha büyük bir hal aldığını düşünüyor; iç anlaşmazlıkların, soyunma odasında kalıcı ayrışmaların var olduğu anlamına gelmediğini vurguluyor.

Sızıntı kaptanı rahatsız etti

Carvajal, asıl rahatsızlığına neden olan noktayı açıkladı; bu, kavganın kendisi değil, basına sızdırılma hızıydı.

Açık bir dille şöyle konuştu: "Bu meselede garip olan şey, sızdırılmasıydı; çünkü sadece yarım saat sonra basında yayımlandı. Ben soyunma odasının gizliliğinin korunması gerektiğine inanan biriyim ve bu durum beni gerçekten rahatsız ediyor."

Bu açıklama, Real Madrid gibi son derece rekabetçi bir ortamda gizliliğin ne denli önemli olduğunu ortaya koyuyor; zira herhangi bir iç olay bir medya bombasına dönüşebilir.

Kupasız zorlu bir sezon

Carvajal, geçen sezon kaptan olarak üstlendiği görevin, kupaların yokluğu, medya baskısı ve takım içindeki fısıltılar nedeniyle kariyerinin en zor dönemlerinden biri olduğunu itiraf etti.

Şöyle dedi: "İkinci yılımda kupasız bir şekilde kaptan olmam gerekiyordu; soyunma odasını yönetmek ve fısıltılarla baş etmek hiç de kolay bir şey değil."

Liderlik tarzının her zaman alçakgönüllülükle ilişkilendirildiğini, kariyerine ya da kaptanlık pazubandına dayanarak hiçbir ayrıcalık talep etmediğini vurgulayan Carvajal, Real Madrid sayfasını kapatarak Getafe forması altında yeni bir profesyonel meydan okumaya başladı.



