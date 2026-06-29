Videoda: Büyük kaçış... Asad'ın Avusturya'ya attığı gol, Cezayir taraftarlarını nasıl sevindirdi?

Sevinç ile hesapların iç içe geçtiği nadir bir sahnede, Cezayir taraftarları, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda iki takım arasında oynanan maçta, Avusturya’nın attığı golü sanki “Çöl Savaşçıları”nın golüymüş gibi kutladı.

Cezayir-Avusturya maçının bitiş düdüğü, sıradan bir 3-3 beraberliği değil, 2026 Dünya Kupası'nın son 32 turunda İspanya ile karşılaşmaktan kurtulmayı ilan etti.

Tek bir an dengeleri değiştirdi ve Avusturya milli takımından Saša Kalajdić’in son dakikada attığı gol, “Yeşiller”in tribünlerindeki endişeyi sevinç dansına dönüştürdü.

Grup aşamasının sonunda Avusturya’nın attığı üçüncü golün ardından sevinçle zıplayan Cezayir taraftarları görüldü; zira bu gol Avusturya’ya sadece beraberlik puanı kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda Cezayir’e eleme turlarında daha kolay bir yol açtı.

Bu beraberlik sayesinde, 2026 Dünya Kupası kurallarına göre Cezayir, en iyi üçüncü takımlardan biri olarak tur atlamayı garantiledi ve İspanya ile oynayacağı zorlu bir maç yerine İsviçre ile karşılaşacak.

Maç son saniyelere kadar heyecan dolu geçti; 93. dakikada Riyad Mahrez, herkesin galibiyet golü olduğunu ve “La Roja” ile karşılaşmaktan kurtulacaklarını sandığı üçüncü golü atarak tribünleri coşturdu.

Ancak Avusturya’nın cevabı, maçın bitiş düdüğünden önce Kalajdžić’in golüyle hızlı ve sert geldi; bu da çifte sevinç dalgasına yol açtı: Avusturya beraberlikten, Cezayir ise İspanya’dan kurtulmaktan dolayı.

Sosyal medya platformlarında, “Çöl Anka Kuşu” taraftarlarının Avusturya’nın beraberlik golünü çılgınca kutladıkları videolar yayıldı; bu kutlama, beraberlikten çok bir sonraki rakibe yönelikti.

İspanya ile karşılaşmak yerine, Vladimir Petković’in adamları İsviçre milli takımıyla karşılaşacak; kağıt üzerinde Avrupa şampiyonlarından çok daha az zorlu görünen bir rakip.

Avusturya, 10. grubu Arjantin’in ardından ikinci sırada tamamladı ve 32’li turda İspanya ile karşılaşacak. Cezayir ise “kabus senaryosundan” kurtuldu ve Dünya Kupası hayalini sürdürdü; atamadığı bir golün ardından aniden daha gerçekçi hale gelen bu yolda, sanki turnuvanın en önemli golüymüş gibi kutlama yaptı.