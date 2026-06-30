Videoda: Bugün sürpriz yok... Mbappé parladı, Fransa ise gücünü göstererek Dünya Kupası yolculuğuna devam etti

Fransa Milli Takımı’nın yıldızı Kylian Mbappé, Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde “MetLife” Stadyumu’nda oynanan Dünya Kupası 32’li tur maçında, Les Bleus’u İsveç Milli Takımı karşısında 3-0’lık rahat bir galibiyete taşıdı.

Fransa Milli Takımı, 16 turuna yükselerek önümüzdeki Pazar sabahı Paraguay ile karşılaşacak.

Les Bleus, dün Pazartesi günü Paraguay'a yenilerek 32'li turda turnuvaya veda eden Almanya'nın sürprizini yaşamaktan kurtuldu.

Fransa, dün Salı günü Fildişi Sahili'ni eleyen Norveç'in ardından şu ana kadar 16'lı turda yer alan ikinci Avrupa takımı oldu.

Mbappé, direk şanssızlığını kırdı

Maç her iki tarafın da hızlı oyunuyla başladı; İsveç milli takımı, Fransız rakibini kontratak baskısıyla şaşırttı ve bu da ilk çey saatin büyük ölçüde dengeli geçmesine neden oldu.

20. dakikada Kylian Mbappé muhteşem bir derin pas aldı, bunun ardından kaleciyle karşı karşıya kaldı ve kalecinin soluna attığı şutla kolayca fileleri havalandırdı, ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Fransızların tehlikeli atakları devam etti ve 31. dakikada Parkola'nın ortaladığı topu Mbappé, İsveç kalesinin sağ direğine çarpan güçlü bir vuruşla tamamladı.

4 dakika sonra Michael Oliisi, bu kez sol direğe çarpan mükemmel bir makas vuruşu yaptı ve Fransa'nın ilk yarıdaki baskısı devam etti.

İki takım da ilk yarıyı golsüz berabere tamamlayıp soyunma odalarına dönmeye hazırlanırken, Mbappé, Ousmane Dembélé’den aldığı pasın ardından uzak köşeye attığı isabetli şutla son dakikada skoru açtı.

Mbappé’nin parlaması devam ediyor

İkinci yarıyla birlikte Fransızların hücumu durmadı ve Parkola, sarı-beyazlı savunmanın dikkatsizliği sonucu ceza sahası içinden attığı şutla, ikinci yarının başlamasından sadece 7 dakika sonra ikinci golü kaydetti.

Mbappé'nin parlak performansı devam etti ve 74. dakikada, Oulissi'den aldığı derin pası kalecinin çıkışı sırasında ağlara göndererek hem kendi ikinci, hem de Les Bleus'un üçüncü golünü kaydetti.

Maçın normal süresinin bitmesine 6 dakika kala, Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Mbappé’yi oyundan alarak Ryan Sharqi’yi oyuna soktu.

İsveçli forvet Victor Gioceris, ikinci yarının son dakikasından bir dakika önce yerden sürüklenen bir şutla onur golünü atmaya çok yaklaştı, ancak Fransız kaleci topu kararlı bir şekilde uzaklaştırdı.