Videoda... Brezilyalı yıldız, hayallerinin suya düşmesi üzerine canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Brezilyalı yıldız Casemiro, ülkesinin milli takımının Norveç’e yenilerek Dünya Kupası’ndan elenmesinden bahsederken gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

Brezilya milli takımı, Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç'e 1-2'lik skorla sürpriz bir yenilgiye uğradı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Brezilya milli takım oyuncularının üzüntüsü açıkça görülüyordu ve Casemiro, Samba ekibinin elenmesinden en çok etkilenen oyunculardan biriydi.

Eski Manchester United yıldızı Casemiro, maç sonrası CazeTV kanalına verdiği röportaj sırasında neredeyse ağlamaya başlayacaktı.

Muhabirlerden biri ona soru sormaya başladığında gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı ve neredeyse cevap veremeyecek duruma düştü.

Cevap vermeye çalışırken sesi boğulmak üzereydi ve elini yüzüne götürdü; ardından röportajı yapan iki gazeteci onu teselli etmek zorunda kaldı.

The Sun gazetesi, Casemiro’nun “Şu anda ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Dünya Kupası’nı kazanmak her zaman bir hayaldi” şeklindeki açıklamasını yayınladı.