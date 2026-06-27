Videoda: Brezilyalı yıldız, açık sözlü bir itirafla Japonya'yla alay ediyor

Brezilya’nın yıldızı Ryan Vitor, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda ülkesinin Japonya ile oynayacağı maç öncesinde yaptığı samimi itirafla gazeteciler arasında bir kahkaha dalgası yarattı.

Brezilya milli takımı, giderek gelişen bir performans sergileyen Japonya milli takımıyla yarın pazartesi günü Houston'da karşılaşacak. İki takım bu maçta çeyrek finale yükselme hakkı için mücadele edecek.

talkSPORT ağı, basın toplantısı sırasında Ryan Vitor’un Japonya milli takımı hakkındaki açıklamalarını yayınladı.

Ryan’a Japonya milli takımının en iyi oyuncusunun kim olduğu sorulduğunda, gülümseyerek “En iyi oyuncularının kim olduğunu bilmiyorum. Cevap verebilmek için maç videolarını izlemem gerekecek” diye yanıt verdi.

Bu itirafına rağmen Ryan, Japonya milli takımını tamamen takip etmediğini belirtmedi ve takımın gücünü övdü.

"Japonya'nın güçlü bir milli takım olduğunu biliyoruz ve elimizden gelenin en iyisini yapıp onları yenmek için çok çalışıyoruz" diye ekledi.

Ryan, teknik direktör Carlo Ancelotti’nin talimatlarından bahsederek şöyle konuştu: “Ancelotti bizimle savunma görevlerimiz hakkında sık sık konuşuyor. Markajın forvetlerden başladığını söylüyor. Yorgun hissettiğimizde bile rakibe baskı yapmak bizim sorumluluğumuzdur.”

İki takım, 2006 Dünya Kupası'nda da karşı karşıya gelmişti. O maçta, Brezilya, Brezilyalı efsane Zico'nun kaptanlığını yaptığı Japonya milli takımını 4-1'lik skorla rahat bir şekilde mağlup etmişti.

Ancak Japonya, iki takımın son karşılaşmasında intikamını aldı; geçen Ekim ayında oynanan dostluk maçında 2 gol geriden gelerek skoru 3-2'ye çevirip galip geldi.