Videoda... Brezilyalı bir kişi, Messi'yi korkunç bir "lanet"le karşı karşıya bırakıyor!

2026 Dünya Kupası’nın atmosferini daha başlangıç düdüğü çalınmadan kızıştıran ilginç bir olayda, bir Brezilyalı taraftar, “Seleção” milli takımını Philadelphia’daki meşhur “Rocky laneti”nden kurtarmak için akla gelmeyecek bir hileye başvurdu ve efsanevi boksörün heykeline tarihi rakibinin formasını giydirdi... Arjantin Milli Takımı!

"Lincoln Financial" Stadyumu, Amerika, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nın 3. Grubu'nun ikinci turu kapsamında, yarın Cumartesi sabahı Brezilya ile Haiti arasındaki maça ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Samba dansçıları, turnuvaya Fas karşısında aldıkları 1-1'lik hayal kırıklığı yaratan beraberlikle başladıktan sonra, Haiti'yi ezip liderliği ele geçirmek amacıyla maça tek bir hedefle giriyor... Haiti ise İskoçya'ya karşı aldığı 1-0'lık ilk mağlubiyetin ardından puansız olarak grubun en altında yer alıyor.

Ancak tüm gözler sahadan Philadelphia Sanat Müzesi’nin merdivenlerine çevrildi; burada Sylvester Stallone’un canlandırdığı “Rocky Balboa” heykeli duruyor. Orada, Brezilyalı bir taraftar korkunç geleneği bozmaya karar verdi: Heykeli Brezilya formasıyla süsleyip uğursuzluk getirmek yerine, “laneti” atlatmak ve onu ezeli rakibe yöneltmek amacıyla ona Arjantin forması giydirdi.

Philadelphia’yı dehşete düşüren “Rocky laneti” nedir?

Yerel efsaneye göre, heykele renkleri giydirilen herhangi bir takım, bir sonraki maçını mutlaka kaybeder ve bu liste uzun ve ürkütücüdür: Amerikan futbolu, beyzbol ve basketbol devleri bu lanetin kurbanı oldu; aralarında "Super Bowl" şampiyonluğu için favori gösterilen takımlar da vardı.

Minnesota Vikings, New England Patriots ve San Francisco taraftarları heykeli süsledikten sonra bedelini ağır ödedi ve Philadelphia taraftarlarının alay konusu olacak kadar ezici yenilgiler yaşadı.

Durum, Pensilvanya Turizm Bakanlığı’nın müdahale etmesine kadar vardı; bakanlık, Brezilya, Haiti, Fransa, Irak, Curaçao, Hırvatistan ve Gana heyetlerini “iyi belgelenmiş bir fenomen” konusunda uyaran alaycı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şöyle denildi: “Pensilvanya sizi sıcak bir şekilde karşılıyor… Cömert ev sahipleri olarak, size ‘Rocky heykeli laneti’ni anlatmak istiyoruz.”

Ekvador... Son kurban

Bu uyarı boşuna yapılmadı. Sadece birkaç gün önce, binlerce Ekvadorlu müzenin merdivenlerinde toplanmış, bayrak sallamış ve heykele milli takımlarının formasını giydirmişti. Sonuç mu? Son dakikalarda atılan bir golle Fildişi Sahili’ne karşı 1-0’lık ölümcül bir mağlubiyet; böylece Ekvador da “uğursuz” heykelin kurbanları listesine eklendi.

Peki, Brezilyalı taraftarın hilesi işe yarayacak mı? Bu uğursuzluk, zaten Philadelphia’da oynamayacak olan Arjantin’e gerçekten de geçecek mi? Yoksa “Rocky” bu hileyi fark edip Seleção’yu cezalandıracak mı?