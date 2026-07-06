Videoda: Brezilya ağlıyor… Haaland çılgın bir kutlamayla tribünleri coşturuyor

Erling Haaland, Norveç milli takımını futbol tarihinin en büyük zaferlerinden birine taşımakla yetinmedi; aynı zamanda maçın bitiş düdüğünün ardından sahnenin kahramanı olmaya da özen gösterdi, saha içinde ülkesinin taraftarlarının kutlamalarına öncülük ederek, “Vikingler”in Brezilya milli takımını 2026 Dünya Kupası’ndan eleyerek elde ettiği tarihi başarının büyüklüğünü yansıtan bir an yaşattı.

Haaland, Brezilya’yı 2-1 yenerek 2026 Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselmesinin ardından Norveç milli takımının kutlamalarına olağanüstü bir şekilde öncülük etti. Takım kaptanı Martin Ødegaard'dan davulları devralan Haaland, tribünleri coşturan heyecanlı bir atmosferde ülkesinin taraftarlarının karşısına geçerek ünlü "Viking" kutlamasına öncülük etti.

Maçın en parlak ismi, Norveç milli takımının iki golünü atarak takımını 16'lı turda Brezilya'ya karşı tarihi bir zafere taşıyan Haaland oldu. 1998'den bu yana ülkesinin Dünya Kupası finallerine ilk kez katıldığı bu turnuvada olağanüstü performansını sürdüren Haaland, Norveç’e tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme bileti kazandırdı.

Maçın bitiminden sonra kutlama anı geldi; Martin Ødegaard, davulları Haaland’a uzattı. Haaland, son yıllarda Norveç taraftarlarının meşhur ettiği “Viking” kutlamasını yöneterek taraftarları coşturdu; ardından stadyumdaki binlerce taraftar da ona eşlik ederek dikkat çekici bir kutlama sahnesi yarattı.

Haaland’ın tarihi gecesi kutlamalarla sınırlı kalmadı; oyuncu bu Dünya Kupası’ndaki gol sayısını yediye çıkararak, Lionel Messi ve Kylian Mbappé ile gol krallığı sıralamasında zirveyi paylaştı. 79. ve 90. dakikalarda galibiyet gollerini atarak, Dünya Kupası'nı en çok kazanan takım olan Brezilya'yı eleyip ülkesini turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza attı.

Bu başarıyla Norveç milli takımı, çeyrek finalde İngiltere ile Meksika arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak ve 2026 Dünya Kupası’ndaki tarihi yolculuğuna devam edecek. Haaland ise, Norveç futbolu için eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza atmayı hayal eden bir neslin lideri olarak, olağanüstü kariyerine yeni bir sayfa eklemeye devam ediyor.