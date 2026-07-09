Videoda... Bono, penaltı atışlarında Fransa'nın galibiyet serisine son verdi

Faslı yıldız kaleci Yassine Bono, bugün Perşembe akşamı oynanan 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçında, 28. dakikada Kylian Mbappé'nin penaltı vuruşunu kurtararak Fransa milli takımının penaltılardaki olağanüstü serisine son verdi.

Mbappé, Fas milli takımının bek oyuncusu Nasir Mezraoui tarafından faul yapıldığı için penaltı kazanmıştı, ancak Bono, Real Madrid yıldızının vuruşunu kolaylıkla kurtarmayı başardı.

Fransız "stats foot" ağına göre, Bono, Mbappé'nin şutunu durdurana kadar "Les Bleus", çeşitli turnuvalarda kendilerine verilen son 17 penaltıyı da gole çevirmeyi başarmıştı; bu seri, Bono'nun kurtarışıyla sona erdi.

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Ağ, bugünden önce çeşitli turnuvalarda Fransa milli takımı adına en son penaltı kaçıran oyuncunun 2 Haziran 2021'de Galler ile oynanan maçta Karim Benzema olduğunu da ekledi.

Hatırlanacağı üzere Fas, son 16 turunda Kanada’yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselirken, Fransa ise Paraguay’ı zorlu bir maçın ardından 1-0 yendi.



