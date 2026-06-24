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Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Videoda... Bono'nun golü, Cristiano Ronaldo'nun golünden bu yana süren Fas'ın galibiyet serisini sona erdirdi

Fas - Haiti
Fas
Haiti
Dünya Kupası
Kolombiya - Portekiz
Kolombiya
Portekiz
C. Ronaldo
Y. Bounou
Fas
Haiti
ABD
Kolombiya
Portekiz

Haiti, Fas’ı bir golle şaşırttı

Haiti milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda Perşembe sabahı oynanan maçta, Fas’ın Dünya Kupası grup aşamasındaki başarılı serisine son verdi.

Maçta Haiti güçlü bir başlangıç yaptı ve 10. dakikada Leni Joseph’in topuk vuruşunun ardından Faslı kaleci Yassine Bono’nun kendi kalesine attığı golle skoru açtı.

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Bu golle Fas milli takımı, 20 Haziran 2018'de Rusya Dünya Kupası'nda Portekiz ile oynadığı ve Avrupa ekibinin 1-0 galibiyetiyle sonuçlanan maçtan bu yana ilk kez Dünya Kupası grup aşamasında geriye düştü.

Dünya Kupası
Kolombiya crest
Kolombiya
COL
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Portekiz
POR

O maçta Portekizli efsane Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın 4. dakikasında Denizciler'in golünü kaydetmişti.

Hatırlanacağı üzere, “Atlas Kaplanları” 2026 Dünya Kupası’ndaki serüvenlerine Brezilya ile 1-1 berabere kalarak başlamış, ikinci turda ise İskoçya’yı 1-0 mağlup etmişti.


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