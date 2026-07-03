Videoda... "Bismillah": Ronaldo'nun Dünya Kupası'nda tartışma yaratan sırrı

Dünya Kupası kameralarının gözünden kaçmayan bir karede, Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Hırvatistan karşısında kader belirleyici penaltıyı kullanmadan önce, vuruş öncesi konsantrasyon anında dudaklarıyla "Bismillah" dediği görülerek bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Bu an, “BMO Field” stadyumunda oynanan ve Portekiz’in bir gol geride olduğu karşılaşmanın kritik bir anında yaşandı. Kıskanılacak bir soğukkanlılıkla “El Don”, 68. dakikada penaltıyı eşitlik golüne çevirerek, ülkesini maçın akışına yeniden dahil etti. Maç daha sonra Portekiz’in 2-1’lik heyecan verici galibiyetiyle sona erdi ve kaptan 80. dakikada sahadan ayrıldı.

Kameraların yakaladığı bu kısa söz, Ronaldo’nun son dönemdeki kariyerinde, ister Suudi Arabistan’ın Al-Nassr formasıyla ister Portekiz milli takımında olsun, belirleyici anlar öncesinde zihinsel ritüellerinin bir parçası olarak manevi nitelikteki sözleri tekrarlamasının artık bir özelliği haline geldiğini hatırlattı.

Her zamanki gibi, bu ayrıntı dakikalar içinde sosyal medya platformlarında gündem oldu; zira Ronaldo’nun hayran kitlesi, onun her hareketini, her sözünü ve her bakışını tartışma konusu haline getiriyor. Bazıları bunu bir inanç anı olarak görürken, bazıları ise sadece profesyonel bir rutin olarak değerlendiriyor; ancak gerçek tek: Cristiano sadece gol atmakla kalmıyor, topa dokunmadan önce bile olay yaratıyor.