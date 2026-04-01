Videoda... Bir taraftar Arjantin milli takım teknik direktörünün basın toplantısına daldı ve onu bir uyarı mesajıyla şaşırttı

Arjantin Milli Takımı teknik direktörü Lionel Scaloni, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Arjantin'in Zambiya'yı mağlup ettiği hazırlık maçının ardından düzenlenen basın toplantısına bir taraftarın girmesiyle şaşkına döndü.

Arjantin milli takımı, Çarşamba sabahı erken saatlerde Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te oynanan maçta, konuk takım Zambiya'yı 5-0 mağlup etti. Bu galibiyet, birkaç gün önce Moritanya'ya karşı alınan galibiyetin ardından geldi.

Çeşitli basın haberlerinde ve Leo'nun daha önceki birçok röportajında yaptığı imalarda belirtildiği üzere, Zambiya maçı, Messi'nin Dünya Kupası'na katılmadan ve uluslararası futboldan emekli olmadan önce Arjantin topraklarında oynayacağı büyük olasılıkla son maç olacak.

Maç sonrası basın toplantısı sırasında, hiçbir uyarı yapılmadan bir taraftar kürsüye çıktı ve mikrofona yaklaştı, bu da teknik direktörü ve gazetecileri şaşırttı.

Scaloni konuşmasını keserken, sahnede bulunan taraftar mikrofonu kullanarak konuşmaya çalıştı, ancak güvenlik görevlileri hemen müdahale ederek onu salondan çıkardı.

Taraftar Scaloni'ye bir mesaj gönderdi ve "Hazır olmanızı istiyorum, çünkü Fransa gerçekten güçlü bir takım, tüm saygımla Brezilya ve İspanya'dan daha iyi" dedi.

"Kylian Mbappé, Messi ve Debo Martinez'in yanı sıra dünyanın en iyi futbolcusu" diye ekledi.

Olayın ardından Scaloni, başlangıçta bunun önceden planlanmış olabileceğini düşündüğünü itiraf ederek, "Bunun önceden ayarlanmış bir şey olduğunu düşündüm" dedi.

Arjantin, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda Cezayir, Ürdün ve Avusturya ile birlikte 10. grupta yer alacak.