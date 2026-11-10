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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Videoda: Bir spor yorumcusu bombayı patlattı: Donis yüzde 99 Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan ayrılacak

G. Donis
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Yunan teknik direktör için şok

Suudi Arabistan medyası, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Yunan Georgios Donis'in geleceğine dair ağır bir sürprizi patlattı; teknik adamın takımdan yüzde 99 ihtimalle ayrılacağı belirtildi.

Basın haberleri daha önce, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun Donis'i görevinden almak ve 2027 Asya Kupası'nda yerine İspanyol Roberto Martinez ile anlaşmak istediğini ortaya koymuştu.

Bu haberler, özellikle Asya Kupası öncesinde kalan sürenin azlığı göz önüne alındığında, Suudi kamuoyunda büyük bir öfkeye yol açtı. Bu durum, Suudi Arabistan Federasyonu'nu Yunan teknik adamın görevine devam ettiğini teyit eden bir açıklama yayımlamaya itti.

Ancak 2027 Asya Kupası'nın gelecek yıl ocak ayından aralık ayına ertelenmesi, turnuva öncesinde geniş bir zaman diliminin bulunması nedeniyle Donis'in görevden alınma ihtimaline dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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UZB

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Suudi gazeteci Bedir el-Sakri, "MBC 1" kanalındaki "Nadina" programına yaptığı açıklamalarda, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile kurduğu iletişime dayanarak bu haberleri yalanladı ve Donis'in Asya Kupası'nda milli takımın teknik direktörü olacağını teyit etti.

Ancak programın sunucusu Suudi medya mensubu Abdurrahman el-Humeydi, kendisine şu sözlerle yanıt vererek büyük bir sürpriz patlattı: "Ben de sana diyorum ki yüzde 99 ihtimalle Donis ayrılacak."

Donis, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü geçtiğimiz nisan ayında, Fransız teknik adam Herve Renard'ın yerine, 2026 Dünya Kupası'nın başlamasına yalnızca iki ay kala devralmış ve turnuvaya ilk turda veda etmişti.

Buna rağmen Yunan teknik adam, geçtiğimiz ekim ayında yirmi yedinci edisyonu düzenlenen Arap Körfezi Kupası'nı ("Körfez 27") Suudi Arabistan ile kazanarak takımı 23 yıl aradan sonra ilk şampiyonluğuna taşımayı başardı.

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