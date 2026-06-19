Videoda... Bir Amerikan ördeği, Fas'a karşı savaşmak üzere "Tartan Ordusu"na komuta ediyor

ABD’nin Providence kentinden, sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip bir ördek, grup aşamasının ikinci turunda Fas ile oynanacak maçtan birkaç saat önce, 2026 Dünya Kupası’nda İskoçya taraftarlarının gayri resmi uğur sembolü haline geldi.

Ünlü ördek, ABD'nin Doğu Kıyısı saatine göre bu akşam Cuma günü oynanacak milli takım maçı öncesinde, İskoç taraftarların meşhur lakabı olan "Tartan Ordusu"nun düzenlediği gayda geçit törenine katıldı.

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"Don" adıyla tanınan ördek, Fas maçı öncesinde Rhode Island eyaletinde düzenlenen yürüyüşe öncülük etmek üzere, her zamanki altın kolyesinin yanı sıra sırtında İskoçya bayrağını da taşıyordu.

"Don", "Reuters" ajansına göre Meksika taraftarlarının "Merlin" adlı ördeği gayri resmi maskotları olarak benimsemelerinin ardından, futbol dünyasına katılan en yeni ördek olarak kabul ediliyor.

"Don" adlı ördek, "teşvik ördeği" olarak biliniyor ve 2024 yılında Providence Üniversitesi basketbol takımının bir maçına katıldığında ünü daha da arttı. Ancak hayvanların güvenliğiyle ilgili endişeler nedeniyle kısa süre sonra stadyuma girişi yasaklandı.

Ancak "Don", Providence'ın çeşitli yerlerinde düzenlenen kutlamalara hâlâ sık sık katılıyor ve Instagram'da 30 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Grup aşamasının ilk turunda İskoçya, Haiti’yi 1-0 mağlup ederken, Fas ile Brezilya 1-1 berabere kaldı.



