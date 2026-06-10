Videoda: "Beni hatırlıyor musun?".. Messi, eski takım arkadaşının oğluyla karşılaştıktan sonra şaşkınlık yaşadı

Arjantinli yıldız Lionel Messi, ülkesinin İzlanda milli takımıyla oynadığı hazırlık maçının ardından tüm dikkatleri üzerine çekti; maçın bitiş düdüğünün ardından rakip takımın bir oyuncusuyla yaptığı konuşma sırasında gösterdiği şaşkınlık anı geniş çapta yayıldı.

Arjantin milli takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ABD'nin Auburn kentinde oynanan son hazırlık maçında İzlanda'yı 3-0 mağlup etti.

Maçın ardından genç İzlandalı forvet Daniel Gudjonsson, Messi'ye doğru yöneldi ve onunla kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Bu sohbet, özellikle Arjantin kaptanının açıkça şaşkın bir hal almasıyla taraftarların merakını uyandırdı.

Daha sonra çıkan haberlere göre, İzlandalı oyuncu Messi'ye, kendisinin eski Barcelona takım arkadaşı olan eski İzlandalı forvet Edur Gudjohnsen'in oğlu olduğunu söyledi.

Gudjohnsen, 2006 ile 2009 yılları arasında Barcelona forması giymişti. Bu dönem, Messi'nin A takımda parlamaya başladığı dönemdi. Ayrıca, 2008-2009 sezonunda Pep Guardiola yönetiminde tarihi üçlü kupayı kazanan kadroda yer almıştı.

Messi maçın ardından olayla ilgili olarak şunları söyledi: "Bana 'Kim olduğumu hatırlıyor musun?' diye sordu. İlk başta şaşırdım, o zamanlar çok küçük olduğu için onu hatırlamadım."

İspanyol "AS" gazetesinin aktardığına göre, Messi şöyle devam etti: "Sonra bana Gudjonsson'un oğlu olduğunu söyledi. Açıkçası onu çok iyi hatırlamıyorum çünkü çok küçük bir çocuktu, ama babası onu Barcelona'nın antrenmanlarından birine getirdiğinde onu sadece bir kez gördüğümü hatırlıyorum."

Haberlere göre, Daniel, Messi ile konuşmasına "Merhaba, babamla birlikte oynamıştım" diyerek başladı. Ardından ikili, dostane bir sohbete girdi ve sohbet, aralarında sıcak bir el sıkışma ve kucaklaşmayla sona erdi.

Gudjonsson ailesi, İzlanda'nın en ünlü futbol ailelerinden birine mensup. Ailenin mirası sadece Edur ve Daniel ile sınırlı değil, Daniel'in büyük kardeşine ve İzlanda milli takımında 73 uluslararası maça çıkan dedesi Arnór'a da uzanıyor.

Edur Gudjohnsen, 88 uluslararası maçta forma giyip 26 gol atarak İzlanda futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Ayrıca 2000 ile 2006 yılları arasında Chelsea'de parladı ve Barcelona'ya transfer olmadan önce José Mourinho yönetiminde iki kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Bu görüntü, Messi'nin kariyerinin başlangıcı ile mevcut nesil oyuncular arasındaki büyük zaman farkını akıllara getirdi. Arjantin'in kaptanı, profesyonel kariyerinin ilk yıllarında sahayı paylaştığı bazı eski takım arkadaşlarının çocuklarıyla karşı karşıya geliyor.