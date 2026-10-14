Liverpool, bu akşam oynanan ve "Raiffeisen Arena" stadyumunda ev sahibi Avusturya ekibi LASK ile karşı karşıya geldiği maçta 6-3'lük heyecan dolu bir galibiyet elde etti. Mücadele, UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunun ikinci haftası kapsamında oynandı.

"Opta" verilerine göre 24 yıl 186 gün yaş ortalamasıyla kıta tarihindeki üçüncü en genç kadrosuyla sahaya çıkan Liverpool, LASK'ın gecesini kâbusa çevirdi; ardından maçın kendisi inanılmaz bir futbol çılgınlığına dönüştü.

İlk yarı: Kırmızı tufan

Liverpool, ev sahibine nefes alma fırsatı tanımadı. Hikâye 22. dakikada başladı: Uruguaylı savunmacı Ronald Araujo, Kostas Tsimikas'ın kusursuz ortasına yükseldi ve karşılıksız bir kafa vuruşuyla Liverpool forması altındaki gol hesabını açtı.

Aradan yalnızca iki dakika geçmişti ki Fransız Bradley Barcola, 24. dakikada Lois Comas'ın pasını değerlendirerek ilk golünü kaydetti.

LASK kendine gelemeden, Comas bu kez asist yapan değil gol atan oldu ve 27. dakikada Jeremie Frimpong'un pasıyla üçüncü golü kaydetti.

İlk 45 dakikanın finali 37. dakikada geldi: Barcola, Florian Wirtz'ten gelen muhteşem pası alarak kişisel ikinci golünü ve takımının dördüncü golünü attı. Böylece tarihi bir ilk yarı, 4-0'lık skorla tamamlandı.

İkinci yarı: Futbol çılgınlığı

Senaryo devre arasından sonra değişti. Liverpool 51. dakikada, formda Tsimikas'ın ikinci ortasının ardından Jeremie Frimpong ile vurmayı sürdürdü ve skor 5-0'a yükseldi.

Herkes maçın bittiğini düşündü, ancak LASK pes etmedi. Robert Ljubicic, 63. dakikada Ivan Debangou'nun pasıyla farkı azalttı.

Bunun ardından maçın adamı Bradley Barcola sert bir yanıt verdi; 66. dakikada Frimpong'un pasıyla üçüncü golünü atarak Avrupa'daki ilk maçında tarihi bir "hat-trick" kaydetti ve skor 6-1 oldu.

Son dakikalarda ise çılgın bir Avusturya başkaldırısı yaşandı. Oyuna sonradan giren Florian Flecker, aynı asist adamı Debangou'nun iki kritik pasıyla 74 ve 78. dakikalarda art arda iki gol attı; farkı 6-3'e indirerek Liverpool'u bitiş düdüğüne kadar baskı altında bıraktı.







