Videoda: Avustralya maçı öncesinde Mısır için yaralanmalarla ilgili sevindirici haberler

Mısır Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Abu Zahra, önümüzdeki Cuma günü Avustralya ile oynanacak maç öncesinde, Mısır Milli Takımı kadrosundaki sakat oyuncuların durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mısır Milli Takımı, grup aşamasının üçüncü turunda İran ile 1-1 berabere kalarak 2026 Dünya Kupası'nda son 32'ye kalmayı garantilemişti.

Ancak maçta Muhammed Salah ve Ahmed Fattouh sakatlandı; ayrıca Muhannad Laşin'in cezası nedeniyle Avustralya maçında forma giyemeyeceği kesinleşti.

Abu Zahra, “MBC Mısır 2” kanalına yaptığı açıklamada, “Allah, iyi iş yapanların karşılığını boşa çıkarmaz… Turnuvada bize yardımcı olan herkese teşekkür ederim” dedi.

Abu Zahra sözlerine şöyle devam etti: “Allah’a şükürler olsun ki, maçtan önce turu geçmiştik ve İran ile oynadığımız maç sadece grupta iyi bir sıralama elde etmek içindi.”

Sözlerine şöyle devam etti: “Doktor Muhammed Abu Al-Ela, Avustralya maçı öncesinde tüm oyuncuları hazır hale getirebileceğini bildirdi… Hamdi Fathi ve Hossam Abdel-Majeed oynamaya hazırlar, ancak Hossam Hassan onları riske atmayı reddetti; yine de ikisi de bir sonraki maça çıkmaya hazırlar.”

Ayrıca şunları da ekledi: “Fetuh ve Abdülmünem’in sakatlık durumları hâlâ net değil, ancak Salah’ın sakatlığı hafif ve birkaç saat içinde durumu açıklığa kavuşacak.”



