Suudi Arabistanlı medya mensubu Velid el-Ferrac, "Zaim"in sahibi Prens Velid bin Talal'a ait kanalda çalışmaya başlamasının ardından Hilal kulübünün bir taraftarı olmayacağını vurguladı.

El-Ferrac, yeni sezonda Prens Velid bin Talal'a ait olan "Rotana" kanallarında çalışmaya başladı; "Rotana Haliciyye" kanalında günlük olarak "Velid ile Rotana Sport" programını sunacak.

El-Ferrac programın açılış bölümünün başında şunları söyledi: "Bazıları, Velid el-Ferrac'ın Hilal kulübünün ana yatırımcısı Prens Velid bin Talal'a ait Rotana kanallarında çalışmaya geçtiğini, dolayısıyla programın WhatsApp mesajlarıyla yürütüleceğini söylüyor."

Şu cevabı verdi: "Unutun bunu; bu ismi elde etmek için bunca yıl harcadıktan sonra, medya kariyerimin son perdelerinde gelip de tarihimi heba etmem, tek bir bakış açısını benimseyen bir program sunmam söz konusu olamaz."

Şunları ekledi: "Tüm bakış açıları burada yer alacak, ancak programın bakış açısından rahatsız olunmamalı, çünkü onun bir görüşü olacaktır. Medya tarafsızlık değildir, ama bizim bir görüşümüz ve bakış açımız olmalı. Aynı şekilde konukların da kendi bakış açılarını bağımsız bir biçimde ifade etmeye hakkı vardır."

Şöyle devam etti: "Bazıları, belirgin bir eğilimi olduğu için o platformda bulunmamın uygun olmadığını söylüyor, ancak ben o kanalda yer almayı seçmemin nedenlerini sıralayacağım."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Rotana, tüm Arap dünyası düzeyinde muazzam bir platform ve grupta çok büyük bir gelişim sıçraması yaşanması yönünde bir eğilim var. Bunun bir parçası olmayı sevdim ve onur duydum."

Devamında şunları söyledi: "En önemli tarafı ise, müzakerelerin başında Prens Velid bin Talal ile bir araya gelmem ve özellikle benim de kendisi gibi sinirli bir adam olmam nedeniyle onunla nasıl birlikte çalışacağımızı görüşmemdi."

Şunları açıkladı: "Prens Velid bin Talal bana, bir taraftar değil bir iş insanı olduğunu, akıl ile duyguyu birbirinden ayırabildiğini ve Hilal'e olan bağının, özellikle Rotana kanallarında olmak üzere medyada sunulanla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi."

Şöyle tamamladı: "Bu bakış açısından hareketle, bu adamın liderliğinde bu kanalda bulunmaktan onur duyuyorum ve verdiği destek ile programa mümkün olan tüm yetkileri tanıdığı için Prens Velid bin Talal'a teşekkür ediyorum."