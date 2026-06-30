Videoda... Atef: Inzaghi, Al-Hilal’da kalacak... Ve 15 yeni oyuncuya ihtiyaç var!

Eski Suudi futbol yıldızı Ahmed Atef, Al-Hilal takımının teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi’nin önümüzdeki sezon da “Lider” ile birlikte kalacağını doğruladı.

Al-Hilal kulübü, bugün Salı günü, yeni sezon hazırlık programını açıkladı. Hazırlıklar, önümüzdeki Cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başlayacak ve ardından takım, 15 Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'da bir kamp düzenlemek üzere buradan yola çıkacak.

Atif, “Al-Saudiya” kanalındaki “Dorina Geer” programına yaptığı açıklamada, “Al-Hilal taraftarları Inzaghi’ye tam güven duyuyor. Kamp duyurulduğu, tarihi ve süresi belirlendiği sürece, o takımda kalacak” dedi.

Ayrıca şunları ekledi: “Hala Inzaghi’nin Al-Hilal’ın oyun tarzına uymadığı görüşündeyim; tabii ki, kendi oyun tarzını uygulayabilmesi için takımda 15 oyuncunun değiştirilmesi gerekmedikçe.”

"Bu, Inzaghi'nin Al-Hilal'daki son şansı ve takımın geçen sezonki oyun stilini koruyacağını, değişmeyeceğini düşünüyorum" diye devam etti.

Şöyle devam etti: “Yeni sportif direktör Richard Hughes ile Inzaghi arasında bir fark var. Hughes, 4-3-3 sisteminde oynayan ve top hakimiyetine sahip oyuncuları getiriyor; buna karşın Inzaghi, hızlı geçişlere dayalı bir oyun tarzı uyguluyor.”

Son olarak şunları ekledi: "Bu, teknik direktör ile sportif direktörün fikirlerinin çatışması açısından sorun yaratacak. İkisinden hangisi, diğeriyle uyum sağlamak için kendi fikirlerinden taviz verecek?"

Basında yer alan haberlerde, Hughes’un Al-Hilal kulübünün yaz transfer dönemini yöneteceği, ancak bunu yardımcıları aracılığıyla yapacağı ve önümüzdeki Eylül ayında Liverpool’dan ayrıldıktan sonra resmi olarak sportif direktörlük görevine başlayacağı belirtilmişti.