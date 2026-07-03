Videoda: Ashour, Mısır'ı Avustralya karşısında öne geçirdi... ve Salah'ın başarısını eşitledi

İmam Aşur, bugün Cuma akşamı ABD’nin Dallas kentindeki stadyumda oynanan 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turu maçında, 13. dakikada Mısır’ın Avustralya karşısında öne geçmesini sağlayan golü atarak Mısır futbol tarihine yeni bir iz bıraktı.

Ashour, bu Dünya Kupası'ndaki gol sayısını ikiye yükselterek, 2018 Dünya Kupası'ndaki Muhammed Salah ve 1934'teki Abdurrahman Fawzi'nin ardından, tek bir Dünya Kupası turnuvasında iki gol atan üçüncü Mısırlı oyuncu oldu; bu, Mısır milli takımı için bir rekor.

Eski Zamalek orta saha oyuncusu, 1934 Dünya Kupası’nda Macaristan’a karşı (4-2) alınan yenilgide iki gol atan Abdurrahman Fawzi’den sonra, Firavunlar tarihinde Dünya Kupası eleme turlarında gol atan ikinci oyuncu oldu.

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Ashour, geçen ay 7. grubun ilk turunda Belçika ile oynanan ve 1-1 berabere biten maçta Dünya Kupası'ndaki ilk golünü kaydetmişti.

Mohamed Salah, 3 golle Mısır'ın Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu olarak kabul ediliyor.

Mısır, 5 puanla grubu ikinci sırada tamamlayarak, gol farkıyla lider Belçika'nın ardından 32'li turlara yükseldi.

Mısır ile Avustralya arasındaki maçın galibi, 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerinde Arjantin ile Yeşil Burun Adaları arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.



