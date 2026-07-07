Videoda... Arjantinli taraftarlar, Siyonist varlığın bayrağıyla Hossam Hassan'ı kışkırttı... Albay'dan sert tepki

ABD’nin Atlanta kentindeki “Mercedes-Benz” Stadyumu’nda bulunan bazı Arjantin milli takımı taraftarları, 2026 Dünya Kupası’nda iki takım arasında oynanan maçın ardından Mısır milli takımı teknik direktörü Hossam Hassan’ı kışkırtmaya çalıştı, ancak “Al-Amid”in cevabı sert oldu.

Mısır milli takımı, tartışmalı hakem kararlarının yaşandığı bir maçın ardından, çılgın bir senaryo ile Arjantin'e yenilerek Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti.

Afrika ekibi, Yaser İbrahim ve Mustafa Zico'nun golleriyle 2-0 öne geçtikten sonra, son şampiyon, Christian Romero, Lionel Messi ve Enzo Fernández'in golleriyle skoru 3-2'ye çevirerek maçı çevirmeyi başardı.

Kameralar, maç öncesi basın toplantısında Filistin davasına destek veren açıklamalarda bulunan Hüsam Hasan’ı kışkırtmak amacıyla tribünlerdeki bazı Arjantinli taraftarların Siyonist varlık bayrağını kaldırdığını görüntüledi.

Ancak Mısırlı teknik direktör sert bir tepki gösterdi; formasının üzerinde bulunan Mısır Futbol Federasyonu logosundaki Mısır bayrağına işaret etti, ardından onlara hakaretler yağdırdı ve son olarak da onlara tükürdü.

Hassan, Filistin davasını destekleyen açıklamalarda bulunmuştu. Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, “Dünyada Filistin halkının çektiği acıyı hissetmeyen biri varsa, o kişi insan değildir. İster Avrupalı, ister Amerikalı, ister Arap ya da dünyanın herhangi bir yerinden olsun, her insan Filistin halkının başına gelenleri hissetmelidir” demişti.

Hassan sözlerine şöyle devam etti: “Bir hayvana zarar verildiğinde hayvan hakları kuruluşları onu savunmak için harekete geçerken, biz evlerimizde oturup rahat bir ortamda yaşıyor, yiyip içiyor ve en iyi kıyafetleri giyiyoruz; oysa Filistin halkı açık havada yaşıyor.”

“Bize benzer insanları bu koşullarda yaşamaya terk etmeleri, tüm dünya için ve karar vericiler için bir utançtır. Gazze’ye yapılan tek bir bombardıman sonucunda binlerce kurban düşüyor, ancak Batı dünyasından bu trajedinin büyüklüğüne yakışır tavırlar duymuyoruz” diye devam etti.

“Filistin halkı için yaşam ve adalet talep ediyoruz. Tıpkı FIFA’nın adaleti savunan sloganlar atması gibi, biz de onların yaşam hakkını talep etmeliyiz” diyerek sözlerini tamamladı.

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