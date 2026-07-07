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Videoda: Arjantinli efsane itiraf ediyor: Hakem Mısır'a haksızlık etti... Salah penaltıyı hak etti

Arjantin - Mısır
Arjantin
Mısır
Dünya Kupası
M. Salah
Arjantin
Mısır
ABD

Maçta tartışmalı hakem kararları yaşandı

Arjantin milli takımının eski yıldızı Claudio López, Fransız hakem François Litxer’in Mısır milli takımına haksızlık yaptığını kabul etti; zira kaptan Muhammed Salah, Tango’nun belirleyici üçüncü golünden önce bir penaltı hak etmişti.

Mısır milli takımı, bu Salı akşamı oynanan 2026 Dünya Kupası son 16 turu maçında 2-0 öne geçmişti, ancak bu üstünlüğünü koruyamadı ve 2-3'lük mağlubiyetin ardından turnuvaya veda etti.

Maçta, Mısır milli takımının Mustafa Zico tarafından atılan bir golün iptal edilmesi ve Arjantin'in belirleyici golünü atmasından hemen önce Salah'a verilmesi gereken penaltının göz ardı edilmesi nedeniyle büyük bir hakem tartışması yaşandı.

Bu konuyla ilgili olarak López, "BeIN Sports" kanalında yaptığı maç analizinde, hakemin Ziko'nun golünü, Marwan Attiya'nın Lisandro Martínez'e yaptığı faul gerekçesiyle iptal ederken aldığı kararın aynısını vermesi gerektiğini söyledi.

"Salah'ın pozisyonunda, top Salah'ın biraz gerisinde olmasına rağmen Martinez'in önünde olduğu için faul verilmesi gerekirdi" dedi.

Dünya Kupası
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Arjantin
ARG
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Ayrıca, video yardım sisteminin hem bugünkü maçlarda hem de turnuvadaki diğer maçlarda bir dizi kararın alınmasında gecikme yaşadığını da sözlerine ekledi.

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