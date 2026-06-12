Cezayir'in Kansas eyaletindeki Lawrence kentindeki kampının çevresine kurduğu sıkı güvenlik önlemleri, 2026 Dünya Kupası'ndaki "Çöl Savaşçıları" misyonunun sırlarını korumada başarısız oldu.

Heyetin basından ve taraftarlardan gizlediği şeyler, bir Amerikan televizyon kanalına ait bir insansız hava aracı tarafından ortaya çıkarıldı. İHA, antrenmanların üzerinde uçarak gizli kalması gereken görüntüleri yayınladı ve Dünya Kupası'nın başlamasına birkaç gün kala yeni bir kriz patlak verdi.

Cezayir milli takımı, ABD'ye varışından bu yana sıkı önlemler aldı. Antrenmanlarını tamamen kapattı ve kaleci Luca Zidane'ın da yer aldığı resmi heyet dışındaki hiç kimsenin fotoğraf ve video çekmesini yasakladı. Hatta Bolivya ile oynanan son hazırlık maçı bile kapalı kapılar ardında ve televizyon yayını yapılmadan gerçekleştirildi.

Ancak tüm bu önlemler teknolojinin karşısında işe yaramadı; ABC ağına bağlı KMBC 9 kanalı, insansız hava araçları kullanarak antrenman sahasının üzerinde uçtu ve oyuncuların teknik talimatları uygularkenki canlı görüntülerini yayınladı. Cezayir Futbol Federasyonu'na yakın kaynaklar bunu "takımın mahremiyetine yönelik bariz bir ihlal" olarak nitelendirdi.

İspanyol "AS" gazetesi, Cezayir'in öfkesinin havadan çekilen görüntülerle sınırlı kalmadığını belirtti. Bolivya teknik direktörü Oscar Villagas, dostluk maçının kapalı kapılar ardında oynanması kararının tamamen Cezayir'e ait olduğunu vurgulayarak şöyle dedi: "Bu onların kararı, bizim değil. Kararlarına saygı duyuyoruz, çünkü Dünya Kupası'nda oynayacak olanlar onlar." Maç, Cezayir'in 4-0 galibiyetiyle sona erdi.

Cezayir Futbol Federasyonu'ndaki kaynaklar, gizliliğin amacının Arjantin ve özellikle Lionel Scaloni'nin, beklenen karşılaşma öncesinde "Yeşiller"in taktiklerini ortaya çıkarmasını engellemek olmadığını yalanladı ve bunun sadece antrenman sahalarında uygulanan güvenlik önlemleriyle ilgili olduğunu vurguladı.

Ancak heyetin hoşnutsuzluğunu artıran şey, Bolivya kalecisi Carlos Lampe'nin TyC Sports kanalına yaptığı açıklamalar oldu. Lampe sessizliğini bozarak Cezayir'in performansına dair bazı ipuçları verdi: "Cezayir baskı yapmayı beceremeyen bir rakip, savunmaları sabit kalmaya meyilli ve büyük ölçüde kontra ataklara güveniyorlar."

Böylece, KMBC 9'un hava görüntüleri ve Lambi'nin analizi sayesinde, Cezayir'in hazırlıkları Petkovic'in planladığından daha fazla açığa çıktı.